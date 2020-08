Jorge Macri y Juan Acosta realizaron una charla abierta vía Zoom

Juan Acosta es actor, humorista y guitarrista del rock argentino. Tiene 63 años y nació en La Matanza donde se crío en La Tablada.

Con grandes apariciones en la TV y cine argentino, Acosta se fue ganando lugar en el mundo humorístico llegando a miles de familias a través de la pantalla.

Cientos de vecinos estuvieron conectados en la charla abierta vía Zoom entre Jorge Macri y Juan Acosta.

Con respecto a la cuarentena y el arte, el humorista dijo: “No me molesta estar encerrado porque escribo, dibujo, tengo situaciones que me llevan a esta parte artística. Yo vivo como artista, es mi vocación”.

Por su parte, Jorge Macri hizo hincapié en la nueva plataforma que se lanzó desde la Usina Audiovisual Lumiton: “Creamos una plataforma donde durante 72 horas hay obras de teatro y cine y hasta charlas que son gratuitas para entrar a verlas. Mostramos muchas de las cosas que no son tan comerciales. Estas herramientas le dan la posibilidad a un montón de artistas a que los vean miles. Lleva 10 días, tenemos más de 60 mil personas que han entrado a ver distintos shows”.

También participó el senador provincial Franco Bagnato como moderador, que remarcó: “Estamos en una circunstancia absolutamente nueva. Estamos en un momento en el que tenemos que aprender a aceptar una situación y transformarla pero primero aceptándola. A veces nos cuesta aceptar las cosas”.