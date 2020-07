Primeras altas de pacientes de Coronavirus en el Centro de Aislamiento del Poli Nº 6 de San Fernando

Los sanfernandinos Carlos, Rosa, Carla y su hijo Milo fueron dados de alta en uno de los Centros de Aislamiento que funciona en el Polideportivo Nº6, acondicionado de forma exclusiva para pacientes leves de COVID-19. Luego de 10 días, se retiraron aplaudidos por el personal que los cuidó y los vecinos que todavía siguen en aislamiento. Actualmente, San Fernando tiene 431 casos recuperados.

Cuatro vecinos de San Fernando -pacientes leves de COVID-19- recibieron el alta tras haber estado durante 10 días en el Centro de Aislamiento que funciona en el Polideportivo Nº 6. Carlos, Rosa, Carla y su hijo Milo se reencontraron con sus familias tras retirarse del establecimiento aplaudidos por vecinos, y por el personal médico y de la Secretaría de Educación y Deportes.

El Secretario de Salud Pública del Municipio, Marcelo Campos, explicó: “Venimos dando altas permanentemente, hoy fue otro día de mucha alegría que ya Carla y Milo se reencontraron con la familia y pudieron volver a su hogar. También los vecinos Carlos y Rosa pudieron volver a sus domicilios. Desde el Municipio venimos trabajando, pero la mejor prevención es quedarte en tu casa porque cuidarse uno es cuidar al prójimo y cuidar a los seres queridos”.

“En el Centro de Aislamiento tenemos un sector para niños y madres, un sector de hombres y uno de mujeres. Tiene una zona de entretenimiento, un comedor, baños y calefacción en todos los ambientes. Los vecinos se sienten contenidos, se vuelven a reencontrar con sus familias y eso nos dice que vamos por buen camino. Por eso ahora más que nunca es necesario que nos quedemos en casa y mantengamos todas las medidas de prevención”, manifestó el funcionario.

Al salir del Centro de Aislamiento, la vecina Carla junto a su hijo Milo, comentó: “Durante los 10 días que estuve acá la pasé muy bien, la atención fue de maravilla. Estuve en el sector de niños porque vine con mi hijo, hay muchos juguetes y una zona muy cómoda para estar. Las enfermeras me ayudaron siempre con la medicación que tenía que tomar. En el sector que estábamos teníamos aires acondicionados grandes, estábamos calentitos y bien atendidos”.

Por su parte, el vecino Carlos manifestó: “Cuando me enteré que era positivo de coronavirus automáticamente me trajeron para el Poli, y la verdad que la comodidad acá es de diez. Los ambientes están calefaccionados, la comida estuvo muy bien, comimos desde pastas, milanesas de berenjenas, empanadas, lentejas y hasta pollo al horno con papas. Cuando me dijeron que tenía el alta me dio una gran alegría, pero de este lugar no me puedo quejar. A los vecinos les digo que se cuiden mucho, tomando todas las medidas para no contagiarse”.

Con los espacios en el Poli Nº 6, la Casa de Retiros “Monseñor Aguirre” y los hoteles de la ciudad, San Fernando puede atender alrededor de 300 personas que no pueden aislarse correctamente en sus casas. Cada lugar tiene una función específica para albergar pacientes leves, asintomáticos y sospechosos de coronavirus.