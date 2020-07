07.07.2020 - 17:09

La ANSES definió no pagar prestaciones los feriados del 9 y 10 de Julio La ANSES recuerda que definió no pagar prestaciones los feriados del 9 y 10 de julio, con el objetivo de no saturar el servicio de cajeros automáticos, de acuerdo a las medidas de higiene y distanciamiento vigentes por la pandemia. El dinero depositado en días previos se mantendrá en la cuenta de cada uno de los beneficiarios.