San Isidro promueve la donación de sangre

¿Quiénes pueden donar Sangre?

A partir de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus cayó en un 70% la cantidad de dadores voluntarios en los bancos de sangre del país. Es por eso que el Municipio de San Isidro y la Fundación Hematológica Sarmiento (FUHESA) llevan adelante una campaña para incentivar la donación de sangre.Todos los viernes, de 8:00 a 12:00, con turno previo para evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio de COVID-19, se recibe a los donantes en un tráiler ubicado en Av. Márquez y Av. Santa Fe. “Implementamos este lugar para evitar que los donantes se acerquen a los hospitales. Tomamos todas las medidas necesarias para cuidar a las personas sanas que vienen a donar sangre”, contó Lisa Labra, jefa del servicio de Hemoterapia y Hematología del Hospital Central de San Isidro.La especialista explicó que las donaciones contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Se calcula que un donante salva 4 vidas.“Donar es un acto solidario, rápido y sencillo y salva vidas. En estos tiempos necesitamos estimular estas acciones y tomar conciencia sobre lo importante que es donar sangre”, sostuvo el intendente Gustavo Posse, tras visitar el tráiler, por el que cada viernes pasan unos 30 donantes.En nuestro país, el mayor requerimiento de transfusiones se da por las enfermedades hematológicas y oncológicas, luego ante las emergencias como siniestros de tránsito o traumas.Un alto porcentaje de las donaciones de sangre son por reposición, es decir que se realizan ante la solicitud de un familiar, amigo o conocido cuando necesita ser transfundido o se va a someter a una intervención quirúrgica. “Por eso mismo, se busca transformar el modelo actual de donación de sangre de reposición por la donación voluntaria y habitual”, agregó Labra.Para participar de la campaña hay que sacar un turno previo llamando al 4666-9898 o 4512-3270. También vía mail a hemoterapia.hcsi@gmail.comPuede ser donante cualquier persona que cumpla con las siguientes condiciones:- Tener entre 18 y 65 años.- Pesar más de 50 kilos.- Estar en buen estado de salud.- No padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre.- No haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año.- No consumir drogas endovenosas.- No haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirugías en el último año.- Entre donación y donación deben transcurrir como mínimo dos meses.