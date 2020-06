Se desplegó el plan Detectar en el barrio San Isidro de Boulogne

El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) sigue recorriendo San Isidro, con el objetivo de realizar un estudio casa por casa a todos los vecinos para detectar posibles casos de coronavirus.Coordinado por el municipio, junto con los ministerios de Salud de Nación y Provincia, el operativo se llevó a cabo en el Barrio San Isidro, ubicado en la localidad de Boulogne.Luego de relevar 1501 domicilios, donde se controlaron a 5288 vecinos, se detectaron 18 personas que mostraron síntomas compatibles con Covid-19; a todas ellas se les realizó la prueba de PCR (testeo) para confirmar la presencia del virus, cuyo resultado estará el fin de semana.El operativo fue realizado por 20 equipos liderados por un médico acompañado por un enfermero, un asistente social, una promotora social, un personal de apoyo (con productos de limpieza o barbijos) y un equipo de desinfección con agua clorada, que se ocupó de la limpieza de pasillos y frentes de las viviendas.Cada familia fue informada sobre cuáles son los síntomas relacionados con coronavirus (incluso algunos no tan conocidos, como la pérdida de gusto u olfato); y en cada casa se consultaba si estaban cumpliendo la cuarentena, si alguien estaba trabajando, si había personas de riesgo, si estaban vacunados. Tras esa información, se le tomó la temperatura a todas las personas que estaban en domicilio. Y se dejaban los teléfonos habilitados para que pudieran reportar síntomas.“Constantemente estamos controlando todos los barrios para evitar posibles focos de contagios. Así como coordinamos con el DETeCTar, cada semana hacemos también rondas sanitarias con personal municipal. Nuestra intención es no esperar a que venga el paciente con sintomatología sino ir a buscarlo”, expresó el intendente Gustavo Posse.Ticiana La Mónica, directora de Acción Social de San Isidro, subrayó: “Es importante no solo venir a buscar casos sospechosos y aislarlos sino también informar y concientizar a los vecinos sobre este virus: cómo protegerse, cuáles son los síntomas, qué hacer si tengo alguno de ellos o si un vecino los tiene”.Hasta el momento, se llevaron a cabo 18 operativos en los cuales fueron relevadas más de 24 mil personas de las cuales 42 resultaron casos sospechosos de coronavirus.