Tres encapuchados roban dólares y electrónicos a una familia en un country de Pilar

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de ayer en el country “La Montura”, ubicado en la avenida Patricias Argentinas y Checoslovaquia del mencionado partido del norte del conurbano.Según las fuentes, las víctimas del asalto fueron los habitantes de la casa del lote 118, un comerciante de 63 años; su esposa, una docente de 49, y dos hijos.El matrimonio, mientras dormía, fue sorprendido en su dormitorio por tres delincuentes armados que tenían el rostro cubierto y llevaban colocados guantes.Luego redujeron a los hijos y al único que maniataron con cordones fue al dueño de casa.“No lastimaron a nadie, pero dos de los asaltantes tenían armas de fuego con las que amenazaron a la familia”, confió a Télam uno de los investigadores.Si bien aún no está confirmado cómo entraron y salieron los delincuentes, la principal sospecha es que ingresaron saltando el muro perimetral de alambrado, en un sector donde se detectaron algunos daños.“Creemos que tenían apoyo externo y que sólo se llevaron dinero, aparatos electrónicos chicos, celulares y bolsos con ropa para poder pasarlos por arriba del muro”, dijo una de las fuentes consultadas.Voceros policiales indicaron que el barrio “La Montura” cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia y alarma perimetral que no se activó durante la madrugada del hecho.Además, en el turno noche hay tres vigiladores de la empresa “Unión Norte” y de 22 a 6 de la mañana tiene contratado un servicio de policía adicional cubierto por un efectivo del destacamento “La Lonja”.El caso es investigado por el fiscal Germán Camafreita, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Pilar, quien en la semana que lleva de turno ya tuvo otros dos robos en countries del municipio, uno de ellos en el “Pilar Green Park”, cometidos por una banda de falsos policías que ingresaron con el pretexto de hacer un supuesto allanamiento.“Por el modus operandi descartamos que los ladrones que actuaron en La Montura sean los mismos de los otros hechos en los que lograron ingresar disfrazados de efectivos de la Policía Federal y con una falsa orden de allanamiento. Incluso en las últimas horas hubo otro robo de estos falsos policías pero en Brandsen”, señaló a Télam una fuente judicial.Camafreita puso a trabajar en el caso de ayer a los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Pilar y del Destacamento Lagormasino.El fiscal dispuso un relevamiento de los videos de las cámaras de seguridad del country y del municipio para ver si encuentran algún movimiento sospechoso o vehículo de la banda.