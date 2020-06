El Municipio de San Fernando realizó 550 inspecciones de comercios durante la cuarentena

Los equipos de las Secretarías de Economía y de Gobierno de San Fernando controlan el cumplimiento del Programa Nacional “Precios Máximos” que fija los valores de determinados artículos de primera necesidad al precio que tenían al pasado 6 de marzo, y verifican fechas de vencimiento de los productos, horarios de apertura y cierre de los comercios del distrito, y las medidas de prevención exigidas en la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus.Sergio Rivas, Responsable del área de Fiscalización del Municipio, explicó: “Estamos realizando una nueva verificación de precios máximos y seguimos con el control de productos vencidos. En el distrito ya aplicamos 80 multas y realizamos más de 550 inspecciones a supermercados, hipermercados, autoservicios y locales de venta de productos alimenticios”.En ese sentido, el funcionario remarcó: “Podemos decir que estas medidas han sido eficaces porque logramos el objetivo que es cambiar la conducta de las bocas de consumo. Al día de la fecha no encontramos infracción en protocolos de prevención, los comercios respetan el distanciamiento social, toman la temperatura y los empleados trabajan de acuerdo a la Resolución Nº 135”.“Como la gente no puede trasladarse más allá de los locales de cercanía, estas acciones apuntan a que no haya abusos en los comercios del Partido. Las multas son uniformes, aplican a todos por igual y lógicamente a medida que tenemos repetición en las conductas las multas se van agravando. La idea es mantener estos controles de manera firme mientras dure la cuarentena obligatoria”, completó Rivas.Si los comerciantes no cumplen con la reglamentación del Programa Nacional ‘Precios Máximos', en primera instancia se le solicita retrotraer los valores al 6 de marzoen los artículos correspondientes. De persistir en la infracción y tras ser debidamente notificados, se procede a clausuras preventivas.