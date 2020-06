Bomberos de Tigre reportaron un caso de coronavirus entre sus integrantes

Contagios en los Bomberos de Pacheco

Bomberos de Garín con dos casos positivos de Coronavirus

El comunicado emitido por la institución explica que “en el día de ayer recibimos el informe médico de un integrante de nuestro cuerpo activo, confirmando el diagnóstico de Covid-19”.También se destaca que “Afortunadamente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo la asistencia médica necesaria”.“De acuerdo al protocolo preventivo se dispuso el aislamiento de ocho integrantes, quiénes no presentan síntomas”, sostiene el comunicado, se aclara además “ésta situación no afecta la operatividad y la normal prestación del servicio”.Por su parte, desde el Cuerpo de Bomberos de General Pacheco se informó que “los 7 efectivos que se encuentran en estado de estricto aislamiento por COVID Positivo, continúan con óptimo estado de salud, presentándose algunos con sintomatología leve y otros asintomáticos dentro de las instalaciones de Cuartel 2, ubicado en Ruta 197 y Saladillo - Barrio Almirante Brown”.El nuevo comunicado emitido por la institución recuerda que “el Cuartel 2 se encuentra al momento NO OPERATIVO, Cubriendo jurisdicción de este, Cuartel Central y Cuartel 1 (Ricardo Rojas) y Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, por lo que se encuentra garantizado el servicio”.“Estamos entrando en la etapa más difícil desde que comenzó la pandemia, por lo que es importante que todos continuemos cuidándonos. Recomendamos que se queden en sus casas y salgan lo menos posible. Y si deben hacerlo utilizar tapaboca y respetando la distancia social de 1.5 metros entre personas”, destaca el comunicado.La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Garín informó también que dos efectivos del cuartel de bomberos dieron positivo de Covid 19 y hay un caso más en estudio.A raíz de eso se aisló a 6 integrantes que tuvieron contacto directo por precaución.Desde la institución se explicó que “se está llevando a cabo el protocolo establecido por las autoridades y en estrecha colaboración de la Municipalidad de Escobar, y que el servicio se sigue realizando normalmente con un grupo aislado especialmente en el cuartel central y los dos destacamentos con que cuenta Bomberos”.