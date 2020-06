Tenis y pádel se unieron en la quinta de Olivos para pedir retomar la actividad

La manifestación tuvo su eje sobre la avenida Maipú, donde asistieron profesores, alumnos, jugadores, cancheros, administrativos y personal de limpieza, mantenimiento y seguridad involucrados en los dos deportes.Los convocantes mantuvieron la distancia social y respetaron el uso obligatorio de tapabocas durante la protesta, que no tuvo baterías políticas ni cacerolas.De hecho, al margen de los aplausos, el "ruido" que se escuchó durante gran parte del mediodía en el lugar era hecho al golpear las raquetas o paletas contra los tubos donde suelen guardarse las pelotas."Estamos hace tres meses sin trabajar y es ridículo que estén tratando que vuelva el fútbol o autoricen los corredores, que no tengo nada contra ellos", remarcó uno de los manifestantes, con su raqueta en la mano."Tenemos la distancia social requerida, es un deporte que ayuda a lo mental y a lo físico. Es muchísima la gente que trabaja en tenis y pádel", agregó.Quien también se expresó al respecto fue el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, quien resaltó en su cuenta de la red social Twitter "el respeto, responsabilidad y prudencia" en las concentraciones."Seguiremos trabajando, cada uno desde su lugar, para lograr que el tenis retorne en breve en las provincias que restan junto al AMBA", continuó.El tenis es un deporte que practican alrededor de un millón y medio de argentinos en más de dos mil clubes y, más allá de los recreativos, unas 70 mil personas viven de esa actividad en el país.En ese número están incluidos alrededor de cinco mil profesores, además de los cancheros, los encordadores, las casas de deportes y los trabajadores dedicados a la molienda de polvo de ladrillo. .Hasta el momento son 20 las provincias en las cuales ya se puede jugar al tenis: en 18 de ellas está permitido en todo su territorio, cada una con diferentes restricciones, y en dos en forma parcial.Sin embargo, en el AMBA y en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires sigue siendo una actividad no autorizada en el marco de la pandemia de coronavirus."Estoy convencido que si el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos permite explicarle el contenido del protocolo que hicimos para la vuelta del tenis, habilitaría el regreso a las canchas", sostuvo Calleri.Y añadió: "Estoy a disposición para comunicarnos y/o encontrarnos para despejar las dudas que pudiera tener, tal como lo hiciéramos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens"."No nos oponemos a la cuarentena, los protocolos están dados y en muchos lugares ya está habilitado. El deporte es salud mental y física, la salud es primordial para todos y todas", agregaron los protestantes.