Aerolíneas Argentinas comunicó al personal la suspensión de una parte de sus empleados

"La compañía informa que, ante el cese prácticamente total de las actividades desde hace más de dos meses, hemos tomado la decisión de entablar las negociaciones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de proceder a la suspensión temporal de parte de los trabajadores del grupo empresario", indica el comunicado interno difundido esta mañana.El presidente del Grupo Aerolíneas, Pablo Ceriani, se refirió a la situación a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó que, "en momentos en que la industria aérea se encuentra paralizada y la caída en los ingresos de @Aerolineas AR está en el orden del 97%, tenemos que tomar medidas para asegurar la continuidad de la compañía y preservar las fuentes de trabajo"."Por eso, hemos convocado a las entidades gremiales para iniciar las negociaciones en el marco del art. 223 bis de la LCT, a los fines de alcanzar un acuerdo de suspensiones temporarias de 2 meses, que ayude a atravesar esta situación y afecte lo menos posible a los trabajadores", añadió.Ceriani destacó que, "como bien dice la ley, aquellos trabajadores y trabajadoras que sean alcanzados por esta medida recibirán una compensación no remunerativa, cuyo monto será uno de los aspectos a acordar con las organizaciones gremiales".El titular de AA apuntó además que, "seguramente, muchas aerolíneas no podrán atravesar esta crisis", con lo cual deben "adoptar todas las medidas necesarias para superarla y poder llevar adelante nuestros planes de desarrollo para @Aerolineas_AR"."Ese objetivo es el que perseguimos todos los días", enfatizó, para luego remarcar que los vuelos especiales de la compañía "continuarán de acuerdo con los cronogramas planteados para el regreso de argentinos y argentinas al país"."Las operaciones a China también, hoy comenzamos la tercera fase con 15 nuevos vuelos que transportarán toneladas de insumos médicos al país", precisó el directivo.Fuentes de la empresa indicaron a Télam que la suma remunerativa que se abonará será superior al 75% del salario y ratificaron que la empresa convocará a una mesa de trabajo a los representantes de las seis asociaciones sindicales que nuclean al personal de AA.El comunicado enviado a los empleados destacó que "esta medida tiene como objetivo priorizar la asignación de recursos al mantenimiento de la flota, el aseguramiento de la cadena de abastecimiento de repuestos y el pago de reparaciones de aeronaves".Según el texto, "la crisis sanitaria que atraviesa el mundo es un hecho inédito que dio lugar a la mayor crisis del sector aerocomercial de la historia"."En este tiempo, experimentamos una caída en nuestros ingresos del orden del 97%, quedando prácticamente sin otro auxilio financiero que los aportes que recibimos del Estado Nacional", resaltó la compañía en el comunicado enviado al personal y difundido hoy a través de la red social Twitter por el propio Ceriani.Desde lo financiero -continuó- la compañía postergó pagos no esenciales, negoció con proveedores de combustible la postergación de deudas y pago de cuenta corriente, y se realizan tratativas avanzadas para reprogramar pagos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil y con el Banco de la Nación Argentina (BNA), a la vez que se pospusieron pagos de alquiler de aeronaves.En base a estas medidas se logró proceder al pago de sueldos en tiempo y forma en los meses de marzo y abril, mientras el de mayo, "se abonará normalmente el cuarto día hábil del mes de junio".Aerolíneas confirmó por último que "los trabajadores que ingresen en esta modalidad de suspensión temporal, que estará vigente durante los meses de junio y julio, cobrarán una asignación no remunerativa junto con el aporte normal a la obra social, conforme lo establece la normativa que rige el procedimiento al que nos estamos acogiendo".