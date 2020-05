Detuvieron a los directores y al dueño del centro de Salud Norte de Vicente López

Se trata de los profesionales de la salud Jorge Gustavo Pinzetta y Ana Lorena Bellusci, del médico y empresario José Benjamín Teitelbaum. Este último es uno de los titulares de ROPHE SA, la firma propietaria de esta clínica privada prestadora de PAMI, también dueña del Sanatorio Mariano Pelliza. La magistrada les tomará declaración indagatoria mañana por la mañana.

El argumento de Arroyo Salgado para la detención y allanamiento de sus domicilios fue el posible entorpecimiento de la investigación, y obedeció a un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez ante el “descalabro sanitario” en el funcionamiento del Centro de Salud Norte. El fiscal les imputó el delito de “propagación dolosa de una enfermedad infectocontagiosa” previsto en el artículo 202 del Código Penal. Esta figura conlleva una pena 3 a 15 años de prisión.

A Bellusci el fiscal también le imputó el presunto homicidio culposo de Fátima Cellini, la mujer que murió estando internada en esa clínica privada, cuyo examen post mortem dio COVID positivo. La jubilada de 65 años no había sido tratada por coronavirus ni se le realizó el hisopado en vida, pese a tener síntomas compatibles con coronavirus. Su familia nunca fue informada sobre esta posibilidad, ni tampoco el personal de la cochería contratada, Menini Sepelios, cuyos dueños y empleada resultados también contagiados. Las dudas de Carlos Cellini, hermano de la mujer fallecida, sobre las causas de su muerte fueron las que derivaron en la presentación que originó la causa judicial.

La magistrada tuvo en cuenta a la hora de disponer la detención de Pinzetta, Belluschi y Teitelbaum el testimonio de testigos que, bajo identidad reservada por miedo a perder su trabajo, declararon en el Juzgado y manifestaron haber sido amenazados si hablaban. También, a partir de escuchas telefónicas que constan en la causa, la sospecha de que las historia clínicas de los pacientes habrían sido adulteradas por los responsables del Centro de Salud Norte.

Según puso determinar el fiscal Domínguez, de las escuchas surge también que, a partir del fallecimiento de Cellini, los responsables médicos de la clínica Pinzetta y Bellusci estuvieron en contacto con Teitelbaum, y “lejos de procurar una solución a los problemas de protección en material de salud, estuvieron mayormente preocupados por salvaguardar su responsabilidad y complicar el cumplimiento de los requerimientos efectuados” por la titular del Juzgado federal Nº de San Isidro.

“No solo no existió conducta alguna para evitar la propagación, tal como lo demanda la emergencia sanitaria en curso, sino que peor aún, las conductas desplegadas, en efecto, incrementaron exponencialmente el riesgo de que la enfermedad se propague”, sostuvo el fiscal al solicitar las detenciones y allanamientos.

El operativo de detención fue ejecutado por efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, a cargo del comisario inspector Néstor Fabián Zoya, a primera hora de la mañana. Los tres fueron detenidos en sus viviendas particulares y se encuentran en esa dependencia de la fuerza, ubicada a una cuadra del Departamento Central de Policía, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Me presenté como abogado en la causa el 18 de abril y todavía no tuvimos acceso. Esto no lo vi nunca en los más de 30 años que camino Tribunales. Estamos esperando que la Cámara de San Martín resuelva una presentación que hicimos para poder ver el expediente. Esta mañana misma fui al Juzgado para poder ver el expediente y me dijeron que me lo iban a mandar por el sistema, pero todavía no lo han hecho", le dijo a Infobae Diego Olmedo, abogado de Pinzetta y Teitelbaum.

“No se entiende la detención para indagarlos porque han estado a derecho desde un comienzo. Venimos haciendo presentaciones en el expediente desde el inicio, casi todos los días. No hay ninguna necesidad siendo tres médicos que, en lugar de estar cumpliendo funciones como tales, deban estar bajo detención en una pandemia. Teitelbaum además está con cáncer e inmunodeprimido tomando medicación”, agregó el letrado. Si bien Teitelbaum es también médico, no cumple funciones como tal, sino tareas de administración como uno de los dueños del Centro de Salud Norte.

Actualmente no hay pacientes en el Centro de Salud Norte, ya que por orden de la jueza Arroyo Salgado fueron derivados a otras instituciones y dados de alta aquellos que estaban en mejores condiciones de salud. Fue después que la titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro ordenara al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Vicente López la clausura de la clínica.

