Concejales de Moreno serán aislados por un caso de coronavirus

A través de una resolución a la que accedió Télam, el cuerpo decretó el aislamiento social desde el 18 hasta el 28 de mayo de todas las personas que asistieron a esa sesión y suspendió la atención al público.En un texto que lleva la firma de Araceli Bellotta, la presidenta del Concejo Deliberante, se recordó que varios ediles estuvieron reunidos con Aparicio en la sede del gremio y luego en el cuerpo durante la sesión en cuestión.Por su parte, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, se mostró hoy partidaria de endurecer el aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus, y señaló que es necesario “volver pasos para atrás, como hicieron muchos municipios”.Al hablar con El Destape Radio, la jefa comunal del partido del oeste del conurbano apuntó al hecho de que “las personas de Moreno que van a Capital a trabajar lo hacen en transporte público, y eso es un problema”."Siempre hay una preocupación con las actividades que se reactiven y eso implique que el transporte público vaya cargado. Entendemos la necesidad de la gente de ir a trabajar y de los comerciantes de abrir, pero en estos días que se aflojó, la velocidad de los contagios creció", advirtió la jefa comunal."Hay que volver pasos para atrás como hicieron muchos municipios", sostuvo Fernández, al referirse a localidades bonaerenses como Chascomús, Baradero y Castelli, que resolvieron retrotraer la habilitación de salidas recreativas y otras actividades tras evaluar los resultados de la flexibilización del aislamiento que habían autorizado en días previos.Fernández se encuentra cumpliendo el aislamiento preventivo en su domicilio por haber estado en contacto con el dirigente del sindicato de camioneros Marcelo Aparicio, quien dio positivo por Covid-19."Ya sabemos que al estar trabajando estamos expuestas al virus. Espero no contagiarme porque soy una intendenta que recorre los barrios", sostuvo y agregó: "Voy a cumplir con el aislamiento preventivo porque puede ser que me aparezcan síntomas más adelante”.En el plano sanitario, dijo que en Moreno están preparados para un eventual pico de la pandemia con “500 camas para aislamiento”, y precisó que en el distrito “los últimos contagios están vinculados a gente que trabaja en otros municipios”.También relató que están trabajando para combatir el dengue con fumigaciones “a 9 cuadras a la redonda de donde aparece un caso”.En este sentido, explicó que “el dengue fue un problema este año porque el año pasado en Moreno no se fumigó".