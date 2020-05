19.05.2020 - 12:35

Jorge Macri pidió tener “una mirada sensible con los pequeños comerciantes” El intendente de Vicente López, Jorge Macri, reiteró hoy que la reapertura de comercios en la Ciudad de Buenos Aires fue “una decisión conjunta” con Presidencia y la gobernación, y afirmó que “hay que tener un mirada sensible con pequeños comerciantes y minipymes que no abren hace dos meses”.