Alberto Fernández destacó el congelamiento de tarifas de teléfono e Internet

Congelan hasta el 31 de agosto las tarifas de telefonía fija y móvil, internet y TV paga

“En tiempos de aislamiento, las telecomunicaciones son fundamentales para acercarnos a nuestros afectos y, para muchos, también un insumo para poder seguir trabajando”, expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de la reunión que mantuvo con el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, para definir los alcances de la medida.El Gobierno anunció hoy el congelamiento hasta el 31 de de agosto de las tarifas de telefonía fija, celular, Internet y TV paga, además de la implementación de un esquema de servicios complementarios para quienes no puedan abonar los servicios mediante mecanismos de postpago, prepagos e Internet del hogar.Asimismo, el Enacom informó que las empresas se comprometieron a no ordenar despidos de personal.El Gobierno nacional anunció el congelamiento hasta fin de agosto de las tarifas de telefonía fija, celular, internet y TV paga, además de la implementación de un esquema de servicios complementarios para quienes no puedan abonar los servicios mediante mecanismos de postpago, prepagos e internet del hogar.Además, las empresas se comprometieron a no ordenar despidos de personal, señaló esta tarde el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, luego de una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández."Durante la tarde de hoy, el Poder Ejecutivo resolvió con acuerdo de las partes una serie de disposiciones para los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga para suspender los aumentos de precios hasta el 31 de agosto de 2020, con el fin de alivianar la situación de los usuarios y usuarias afectados por la cuarentena", explicó Ambrosini.El funcionario detalló que además del congelamiento, "se ha tomado otra medida a favor de los usuarios y usuarias que consiste en poner a disposición planes inclusivos de Telefonía e Internet Móvil de pospago; de prepago móvil y de internet fijo destinados a todas las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo hasta el 31 de octubre".Ambrosini señaló que el objetivo de los mismos es que "las personas que atraviesan dificultades económicas durante la cuarentena puedan cambiarse de plan y acceder a un servicio que garantiza la conectividad a un precio accesible".Fuentes del sector empresario precisaron a Télam que las tarifas y precios se congelaron en los valores vigentes al 1 de mayo pasado.Respecto a los planes complementarios, Ambrosini dijo que deberán cumplir una prestación que consistirá en al menos 500 MB de datos; aplicaciones de mensajería -solo texto-(WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger); 500 SMS; 300 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores.Además deberán contar con acceso gratuito a lineas 0800, navegación en portales educativos gratis para el caso de la Telefonía e Internet Movil de Pospago; aplicaciones de mensajería -solo texto-(WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger); 300 SMS; 100 minutos de llamadas en la red del mismo prestador y 50 minutos en redes de otros prestadores.También los usuarios deberán poder acceder a navegación en portales educativos gratis para el servicio de Prepago Móvil; velocidad de 5 Mbps para internet fijo; y la extensión del beneficio “servicio reducido” que garantiza la conectividad de usuarios con sistema prepago de telefonía móvil e internet, y mantenimiento del precio hasta el 31 de octubre de 2020 (hoy vigente hasta el 31 de mayo por DNU Nº 426/2020).Además, como parte del acuerdo asumido, las empresas prestadoras se comprometen a no realizar despidos durante el plazo de duración del mismo, informó Ambrosini.Este acuerdo se suma a las medidas dispuestas por el gobierno nacional para garantizar la conectividad y el pleno acceso a la información necesaria de toda la ciudadanía, motivo por el cual tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fueron declaradas una actividad esencial en el marco de la pandemia.