La UTN de Pacheco concientiza sobre género en el marco del Covid-19

La UTN Facultad Regional General Pacheco viene trabajando desde el año pasado en esta temática. Hace algunos meses, se dictaron talleres teórico-prácticos, destinados a autoridades y directores de la facultad, en el marco de la Ley Micaela (Ley N° 27. 499). Con la llegada del Coronavirus al país y el aislamiento obligatorio, se generó desde la Facultad la campaña “La violencia no toma distancia”, destinada a apoyar a mujeres que se encuentran indefensas en sus hogares durante la cuarentena.

A fin de afirmar el compromiso con la transformación del sistema universitario a través de políticas educativas de género, el Programa Institucional por la Equidad de Género de la Universidad Tecnológica Nacional FRGP viene trabajando fuertemente para poder transversalizar las políticas de género tanto a nivel académico, como institucional.

En el mes de marzo, y como primera actividad pautada para este 2020, la UTN Pacheco convocó a todas las Autoridades, Directores/as de carrera y Directores/as de área de la Regional a participar de la primera capacitación en el marco de la Ley 27. 499, la Ley Micaela. Esta es una Ley de capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres destinada a todas las personas que integran los tres Poderes del Estado, a la cual las universidades han adherido por Acuerdo Plenario No 1 076/19 del Consejo lnteruniversitario Nacional - CIN.

La actividad consistió en una serie de encuentros teórico – prácticos a cargo de las especialistas Lic. Eugenia Ghiotto y Lic. Gisela Manero, especialistas en el tema, quienes vienen acompañando y asesorando al Programa de Género de la Regional.

La realidad es que la llegada del COVID-19 al país y la decisión del Poder Ejecutivo de establecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio, modificó muchas de las acciones que estaban pautadas, y exigió que se aborde la temática, haciendo eje en la necesidad de acompañar a distancia con acciones que colaboren a concientizar acerca de cómo en situaciones de encierro, la violencia en general recrudece. Al respecto, la Mg. Lorena Guiggiani expresó: “Desde el equipo de género, estamos trabajando constantemente para generar distintas acciones que permitan abordar situaciones de violencia de género, y fundamentalmente durante el aislamiento. Sabemos que la crisis de la pandemia profundiza y agudiza el problema”.

Por ello, a principios de abril en la FRGP se trabajó y lanzó una campaña destinada a todas las mujeres que se encuentran aisladas por la cuarentena y que viven alguna situación violenta dentro de sus hogares. Esta iniciativa tiene como leyenda la frase “La violencia no toma distancia” y tiene como objetivo principal mostrarle a la comunidad cómo ayudar a las mujeres que estén sufriendo acoso o violencia durante la cuarentena. Es por ello, que se hace hincapié en cómo apoyar y acompañar a una mujer en estas situaciones, por ejemplo, la importancia de mantener contacto todos los días con esa persona, no juzgarla, brindarle confianza y reforzar su autoestima, informarle los recursos disponibles para pedir ayuda y fundamentalmente recordarle que, si se retira de su hogar por situaciones de violencia, no está incumpliendo el aislamiento.