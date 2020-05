Las Cámaras de comercio de Tigre piden por la apertura de los locales

El un comunicado conjunto fue firmado por: la Cámara Comercial e Industrial de Tigre (CACIT), de Comercio e Industria de General Pacheco, de Comercio, Industria y Profesionales de la Ciudad de Don Torcuato (CCIP), de El Talar (CET), de Comercio e Industria de Rincon de Milberg (CACIR), de Comercio Troncos del Talar (CTT), de Comercio de Las Tunas, de Comerciantes, Empresarios, Profecionales e Industriales de Benavidez (CCEPIB) y representantes del PuerNos dirigimos a Uds. en primer lugar para agradecerles el empeño con que han llevado adelante las medidas sanitarias tendientes a morigerar los efectos de la pandemia en la población.Este hecho imprevisible no solo ha afectado nuestra forma de vida sino que además ha golpeado en lo económico, al igual el Covid-19, a todos sin excepción. El sector que representamos está conformado por comerciantes, profesionales, pequeños y medianos industriales que atraviesan, debido a las medidas de aislamiento dispuestas, una severa crisis. No solo por no poder abrir sus comercios, producir, etc. sino también por poner en serio riesgo la continuidad de esas explotaciones, la pérdida del trabajo propio y el de sus empleados, el endeudamiento en que incurren, la angustia que todo ello produce.A esta altura de los acontecimientos podemos afirmar, sin ser especialistas, que los catastróficos pronósticos que se realizaron al inicio no se han cumplido, sea por las medidas tomadas, sea por haber sobreestimado su contagio. Y que algunas actividades se están desarrollando manteniendo el distanciamiento social. No vemos razón porque no extenderlas al comercio, industria y servicio en general. Creemos que ocuparse solo de la cuestión sanitaria puede a corto plazo generar un empobrecimiento tal del cual será difícil volver. Una crisis de esta envergadura debe contemplar otros aspectos.Las medidas dispuestas para paliar las nefastas consecuencias que el aislamiento produce al sector que representamos no han tenido el resultado esperado. Sea por la forma de implementación, por su escasa llegada a los beneficiarios. Es imperioso que, con los protocolos correspondientes, podamos retomar nuestras actividades comerciales. Actividades que por otro lado generarán a través de los impuestos los recursos que seguramente el Estado necesita para atender su presupuesto. Por ello le solicitamos que nos autoricen con carácter urgente y con los protocolos y excepciones que correspondan, a retomar nuestras actividades comerciales. Continuar en este camino importaría lisa y llanamente la muerte de gran parte del aparato productivo de este país. Con consecuencias peores a las de esta pandemia.