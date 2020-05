San Fernando también descontará el 100% de Seguridad e Higiene de mayo a los comerciantes sin actividad

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, nuevamente presentó un Proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante para continuar la ayuda a quienes se vieron perjudicados por las restricciones producidas por la cuarentena obligatoria para prevenir el Coronavirus. Así, se otorgarán descuentos a cerca de 2.000 titulares de rubros considerados “no esenciales” alcanzados por los DNU 297/20, 325/20 y 355/20 del Gobierno Nacional.En el caso de los pequeños contribuyentes, se mantendrá el beneficio a alrededor de 1.700, eximiéndolos del pago del importe de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Conexas (Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos; Tasa por inspección de medidores, motores, generadores de vapor o energía eléctrica, caldera y demás; Tasa por Control de Marcas y Señales; Derechos por Contralor Ambiental; Tasa por Inspección de Pesas y Medidas; Tasa por Servicios Especiales de Limpieza, Higiene y Desinfección), del mes de mayo.Dado que las boletas de mayo-junio ya fueron emitidas y está llegando, la del mes de mayo no deberá abonarse; a quien lo haya hecho, se le acreditará dicho monto para el mes siguiente.Obtendrán ese beneficio las actividades comerciales, industriales y de servicios “no esenciales”, aunque la Ordenanza específica que no se exceptuarán también a los fabricantes de productos químicos industriales, la venta de automóviles nuevos, los depósitos en alquiler, las compañías aseguradoras y los colegios privados.Asimismo, los más de 200 grandes contribuyentes que no desarrollaron actividades durante abril y mayo, recibirán su liquidación de acuerdo a sus ingresos en esos meses, y un descuento del 100% en las Tasas Conexas a la actividad económica por abril y mayo.El beneficio tiene la condición que los contribuyentes no acumulen una deuda mayor a 6 meses en el pago de todas sus tasas municipales.La Secretaría de Economía del Municipio de San Fernando informó, además, que se analizarán nuevas medidas en el caso que deba prolongarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio.Se recuerda también que está disponible la posibilidad de abonar todas las Tasas municipales mediante la plataforma Mercado Pago, incorporando más opciones de tarjetas de crédito y débito y garantizando los pagos desde el hogar, sin quebrar la cuarentena ni ponerse en riesgo, ingresando ingresando a la página autogestion.sanfernando.gob.ar y el apartado “Estado de Deuda” dentro del portal. Sólo se requiere el número de cuenta y la clave web que se encuentran en cada boleta del conocido ‘ABL'.Al mismo tiempo, el Municipio de San Fernando desarrolló ‘Compramos en Sanfer', una nueva plataforma online para colaborar con vecinos y comercios frente a las dificultades de la pandemia y la cuarentena. El Intendente Juan Andreotti lo presentó y explicó que sirve “para conectar de forma fácil, rápida y segura a los sanfernandinos con comerciantes, emprendedores e industrias locales”. Ya está abierta la inscripción de los comercios en la web www.sanfernando.gob.ar/compramosensanfer/inscribite