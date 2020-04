Confirman que ya son cuatro los muertos por coronavirus del geriátrico clausurado en Belgrano

La víctima había sido evacuada por el SAME junto al resto de los residentes del geriátrico Apart Incas, ubicado en Avenida de Los Incas 3093, tras detectarse 19 casos de Covid-19.Su deceso se sumó al de un hombre de 86 años ocurrido a última hora de anoche, al de una mujer de 92 años que falleció en la madrugada del martes y al de otra mujer de 89 años que murió el jueves pasado.Ignacio Trimarco, abogado de familiares de varios de los adultos mayores, afirmó que “la causa judicial se empezó por un abandono de persona, pero ahora es abandono de persona seguido de muerte ya reiterado en cuatro hechos; por eso pedimos la detención de los dos dueños y de la directora médica del lugar”.Trimarco señaló que fueron 25 los residentes en el geriátrico internados en distintos centros de salud tras la evacuación del SAME, por lo que con las cuatro muertes confirmadas, quedan 21 adultos mayores en esa situación.Además, aseguró que muchos de esos mayores tenían Alzheimer o Parkinson y ratificó que los decesos se debieron al coronavirus.