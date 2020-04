Actualizaron el protocolo bonaerense de actuación ante posibles casos de coronavirus

El protocolo, al que accedió Télam, precisa que "actualmente coexisten en el territorio bonaerense estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión. Se espera un incremento en la detección de casos, con aumento de consultas, internaciones y muertes por infecciones respiratorias agudas"."La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está ocurriendo, incluso entre los trabajadores de la salud que atienden a casos confirmados de COVID-19, lo que sería consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos similares como el SARS y el coronavirus causante del MERSCoV", advierte.Detalla que el cuadro clínico de esta enfermedad puede incluir un espectro de signos y síntomas "con presentación leves como: fiebre y tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, asociados o no a síntomas graves como dificultad respiratoria, taquipnea. Pueden presentarse como neumonía intersticial y/o con compromiso del espacio alveolar".El protocolo dado a conocer hoy actualiza los criterios de diagnóstico: la temperatura de 37,5°C o más, la introducción de la anosmia/disgeusia como síntomas categóricos para la identificación de sospechosos y la postergación de la toma de muestra en pacientes con anosmia/disgeusia como único síntoma presente".Afirma que hay transmisión comunitaria en General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate; Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente y La Matanza.Expresa, ante el aumento esperado de la circulación de virus respiratorios estacionales, que "se refuerza la necesidad del estudio simultáneo por rtPCR para SARS-CoV-2 y por inmunofluorescencia (IF) para virus estacionales en los casos sospechosos con criterios de internación".El protocolo informa los referentes en cada región sanitaria que estarán a cargo de monitorear los tratamientos y cómo hay que otorgar el alta a un paciente que contrajo coronavirus.También detalla las medidas de distanciamiento social que debe llevar la población, que incluye el tapabocas obligatorio y tiene un apartado especial sobre los adultos mayores.Con respecto a los mayores de 60 años. se dispone que deberán permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social; evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios o que volvieron de zonas afectadas en los últimos 14 días y. no asistir a actividades sociales, lugares de alto tránsito y aglomeración de personas.Imprimir Descargar