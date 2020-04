Balean a dos choferes de la línea 169 en Tres de Febrero

Si bien en principio parecen dos hechos aislados, los investigadores procuraban determinar esta mañana si había algún tipo de conexión entre uno y otro.El primer episodio ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada en la cabecera de la línea ubicada Río Negro y Entre Ríos de Pablo Podestá, donde se reportó que un chofer identificado como Isaías Gerez (30) había resultado herido de bala.Personal de la comisaría 11ra. de Tres de Febrero arribó al lugar y encontró a Gerez con un roce de bala en el brazo izquierdo.Según las fuentes, la víctima relató que el hecho se produjo cuando un hombre que pasaba por el lugar gritó “esto es para vos, Manuel” y efectuó un disparo hacia el interior de la terminal que le dio en su brazo.El autor del disparo huyó a la carrera, mientras que una ambulancia del SAME arribó al lugar y asistió a Gerez, quien no tuvo la necesidad de ser trasladado a un centro asistencial porque la herida era leve.La policía puso determinar que el sereno de la terminal se llama Juan Manuel, por lo que se investiga si el disparo iba direccionado hacia él.El segundo episodio ocurrió unos 20 minutos más tarde a bordo de interno interno 64 del ramal A de la línea, cuando circulaba por las calles Presidente Perón y San Javier de la localidad de Loma Hermosa.La víctima de este hecho fue el chofer Adrian Render (40), quien relató que en ese cruce de calles subió a la unidad un hombre armado con fines de robo.Render contó que el asaltante le quitó su billetera y que cuando él se resistió al robo, el delincuente le efectuó un tiro que le dio en la mano izquierda.Según el relato de la víctima, el delincuente se bajó del colectivo en el cruce de las calles Primero de Mayo y Churruca, y huyó a la carrera.El chofer baleado fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Bocalandro, donde fue atendido en la guardia y permanecía fuera de peligro.Los delegados de la línea 169, que une en su recorrido el barrio porteño de Belgrano con Tres de Febrero, dispusieron un paro y se encontraban reunidos con autoridades policiales en reclamo de mayores medidas de seguridad.Ambos casos son investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín.