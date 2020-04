Malena Galmarini recorrió la obra de reparación de grandes conductos que AySA realiza en Pacheco

Su presidenta, Malena Galmarini, acompañada por el Director General Operativo, Alberto Freire, el Director General Administrativo, Patricio D'angelo Campos entre otras autoridades presentes, realizó declaraciones a la prensa luego de inspeccionar las obras hasta altas horas de la madrugada.“Estamos en la localidad de Pacheco, donde tuvimos un inconveniente con una empresa que estaba realizando una extensión de la red de gas con su tunelera. Rompió un gran conducto que pasa por esta zona, generando una pérdida severa de agua que produjo escasez del servicio en la zona de pacheco, tronco del Talar, y otras cercanas. Estuvimos trabajando todo el día y ahora vamos a continuar toda la noche. No se corta el trabajo, es necesario darle solución a los vecinos y vecinas de toda la zona para que tengan agua nuevamente en condiciones el servicio”, expresó Malena Galmarini.Durante la madrugada, se hicieron trabajos de excavación para encontrar la fuga y reparar el tramo dañado. Las tareas continúan durante la mañana, ya que encuentra en análisis la pieza que se instalará para reparar la cañería y luego poder rellenar, compactar y reacondicionar la capa asfáltica. Es posible que se encuentre afectado el tránsito vehicular mientras se realizan las tareas.Por último expresó la presidenta de AySA: “Nosotros estamos garantizando el servicio, no solamente acá en tigre, sino en toda los lugares de la concesión. Además nos ocupamos también de aquellos a los que la red todavía no les llegó, de distintas maneras, con sachet con bidones o con camiones cisterna. AySA, sus trabajadores y trabajadoras, están en la calle todo el tiempo resolviendo los problemas para que vos puedas quedarte en tu casa”, finalizó.







Con motivo de estos trabajos, podría registrarse baja presión y/o falta de agua en algunas localidades de la zona. Por último, AySA recuerda que ante cualquier duda los usuarios podrán comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas, o en los canales oficiales de Twitter: @aysa_oficial, y Facebook: AySA.Argentina todos los días de 8 a 20 hs.