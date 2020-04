La comunidad de UTN de Pacheco y Volkswagen entregaron máscaras que protegerán del Covid-19 al personal de salud

Durante la jornada del miércoles 8 de abril se hizo entrega de 450 máscaras a la Secretaría de Salud de Tigre, las cuales serán destinadas a los distintos centros médicos y hospitales del distrito. Esta cifra, junto a las anteriormente entregadas, suman un total de 545.De esta acción solidaria que requiere un enorme esfuerzo y logística de coordinación participan Docentes, Alumnos, Graduados, ex alumnos, ex Docentes y Nodocentes de la Facultad, junto a Volkswagen Argentina, quien puso las impresoras 3D que se encuentran a disposición de la UTN Pacheco, junto con un equipo de personas para trabajar y 34 kg de material, todo esto con la colaboración de los alumnos del equipo Kiri FAN.Respecto de cómo surgió esta iniciativa solidaria, José Luis García, Decano de la UTN FRGP, expresó: “Hace algunas semanas surgió una campaña a nivel nacional en la cual mucha gente se sumó a colaborar por las redes sociales. Nos llegaron llamados de docentes, alumnos, ex alumnos, graduados, nodocentes, ex docentes, personal que se jubiló, que querían colaborar. Entonces la decisión que tomamos es que sólo íbamos a trabajar, siempre y cuando lo que hiciéramos, estuviera ligado a un área de salud”.Fue el Intendente Julio Zamora quien se puso en contacto con el Decano José Luis García, y le planteó el interés de que la Facultad pueda trabajar en conjunto con el Municipio de Tigre, en beneficio del área de salud del distrito. “Enseguida nos pone en contacto con el Secretario de Salud del Municipio de Tigre Fernando Abramzon y ahí empezamos a coordinar acciones conjuntas”.“Una de las necesidades que tenían era el tema de las máscaras. Entonces lanzamos una campaña a toda la comunidad de la Facultad invitando a participar, aportando su impresora 3D para lograr fabricar en cantidad. Se anotó mucha gente, entonces lo primero que hicimos fue contactarnos con aquellas personas que tenían material en su casa, ya que estamos todos cumpliendo con la cuarentena y no podemos salir. Por lo tanto, si uno tenía una impresora 3D pero no tenía material, era imposible. Así se armó un equipo coordinado por el Vicedecano Ricardo Crivicich, quien fue decidiendo el modelo a fabricar y el armado final de las máscaras y entrega a cargo del Secretario de Asuntos Universitarios Fernando López. Es el día de hoy que se sigue sumando gente que quiere colaborar”, sostuvo García.Asimismo, existe otro equipo de estudiantes y de graduados de la UTN FRGP -que a su vez algunos de ellos trabajan en la empresa Volkswagen- quienes están a cargo de la fabricación de cajas para maniobras de intubación. Ya se realizaron las primeras 3, con fondos de la FRGP, a través de la Fundación General Pacheco, la cual financia parte de los materiales para ambos equipos (filamentos, acetatos, cajas, etc.). Las mismas ya se encuentran en el Municipio de Tigre, donde van a testear su funcionamiento y de acuerdo con los resultados, se llevará adelante la producción para otras Instituciones. En relación con el Municipio, el Decano José Luis García dijo: “El rol que cumple es fundamental porque todo lo que estamos realizando va directo al área de salud”.Por último, el Decano concluyó: “Esta acción solidaria que establecimos juntos con Volkswagen tiene que ver con años de confianza y desarrollo en determinados temas. Cada vez que nosotros tomamos un desafío y se lo hemos planteado al equipo que dirige Volkswagen en Argentina, ellos nos han apoyado. Ojalá logremos que muchas más empresas trabajen junto a la universidad pública y que la universidad también pueda dar respuesta en momentos como este”.