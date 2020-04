Massa: "El gobierno hará el esfuerzo que se necesite para sostener a las Pymes y el empleo en Argentina"“Vamos a un mundo más cerrado, se modifican los términos de intercambio comercial entre los países e inexorablemente el desafío va a ser sostener el empleo de su gente. En ese sentido, la Argentina tiene una enorme oportunidad porque el 70% de nuestro PBI es mercado interno", sostuvo Massa en declaraciones radiales.Al respecto, agregó: "En el corto o mediano plazo, eso puede ser una virtud si tenemos la capacidad de mantener los empleos y la capacidad de compra de los argentinos. La oportunidad que la dificultad puede representar para la Argentina es construir un país más justo".En tanto, el titular de la Cámara baja también sostuvo: "A lo largo de las últimas tres semanas se han tomado medidas en el marco de una coyuntura que se modifica día a día. El gobierno hará el esfuerzo que se necesite para sostener a las Pymes y el empleo en Argentina".Massa también recordó: "La Cámara de Diputados viene trabajando con una participación histórica de once ministros brindando informes en quince días. Nunca en la historia de la Democracia pasaron once ministros en quince días" y resaltó: "Lo que hay es una discusión sobre si la sesión del pleno debe ser presencial, más allá del trabajo en comisiones, que se viene realizando"."El contexto en el que estamos viviendo en el mundo nos obliga a todos a no tener actitudes egoístas e individuales. Estamos ante la peor pandemia que le tocó vivir al mundo en los últimos 100 años. Tenemos que poner el cuerpo y trabajar todos juntos para resolver los problemas de los argentinos, dejando de lado las mezquindades", sostuvo Massa finalmente.