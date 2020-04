Anses acredita en la AUH el monto de la tarjeta Alimentar para quienes no recibieron el plástico

"La @ansesgob comenzó a acreditar como suplemento extraordinario de la AUH el monto de la tarjeta Alimentar, programa del Ministerio de Desarrollo Social encabezado por el @LicDanielArroyo, a aquellos beneficiarios de tarjetas que no pudieron distribuirse por la emergencia sanitaria", detalló Vanoli a través de su cuenta en la red social.Además precisó que el depósito se realizó hoy para aquellos beneficiarios cuyos documentos finalizan en 0.Continuará el lunes con los DNI terminados en 1 y así sucesivamente, dijo y precisó que la medida alcanzará a "más de 400.000 beneficiarios en 21 de los 24 distritos de todo el país".La tarjeta Alimentar fue lanzada este año por el Ministerio de Desarrollo Social dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.Es una política de complemento integral alimentario que no suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente.La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo ya que solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.