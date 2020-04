San Fernando brinda asistencia psicológica a los agentes de seguridad y Protección Ciudadana

Durante la Cuarentena Obligatoria en Emergencia Sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional, el Municipio de San Fernando trabaja con todas sus áreas para colaborar en la prevención de contagios. Las tareas de seguridad y controles aumentaron con una gran intensidad de forma inédita, tomando tal dimensión que se dispuso desde la Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social de la Comuna un operativo permanente de asistencia psicológica para cumplir una labor mejor y más eficaz.Al respecto, la Directora Gabriela Dell'Olio explicó: “Desde la semana pasada, estamos las 24 horas con guardias rotativas en el Centro de Operaciones, acompañando a los equipos que salen a la calle a trabajar todos los días para contener a la pandemia. Primero necesitan reconocer y reconocerse en sus síntomas; para poder tratarlo y hablarlo. Es normal; el miedo nos ayuda a tomar las precauciones necesarias para no caer en un error, así que enseñamos a que ellos puedan hablar lo que les pasa; estamos para contenerlos y acompañarlos”.“Esto lo estamos haciendo con el personal municipal que está saliendo al exterior para trabajar en los barrios como el de las patrullas, Monitoreo, Tránsito, Orden Urbano y todas las áreas relacionadas. La idea es acompañarlos y contenerlos durante todo lo que dure esta emergencia”, concluyó Dell'Olio.Por su parte, el Subsecretario de Protección Ciudadana Néstor Pisetta, agregó: “Por el gran sacrificio que estamos haciendo todos, quedándose en su casa los que tienen que hacer cuarentena y los que tenemos que estar en las calles continuamente, el Intendente Juan Andreotti dispuso que las 24 horas esté a disposición de todo el personal un equipo de profesionales Licenciados en Psicología, porque no solamente hay problemas en la calle con personas que no cumplen con la cuarentena, sino también en sus propios hogares. Esta situación es algo que ninguno de nosotros vivió antes, por eso las charlas son profundas y nos sirven a todos”.“A los vecinos, les pedimos especialmente que colaboren quedándose en sus casas, porque es la mejor forma de cuidarnos. Esto pasará, y falta poco para que salgamos adelante”, finalizó Pisetta.