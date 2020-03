"Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia el 3 de abril", confirmó este mediodía a Télam el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli.De esta manera se pagará el bono extraordinario de $10.000 de manera anticipada a los beneficiarios de la AUH y la AUE, que ya están inscriptos de manera automática en el padrón del IFE.En los demás casos, tras el testeo de datos que realizará la Anses para saber si corresponde, el pago se realizaría alrededor del 15 de abril.El organismo tiene registradas alrededor de 4 millones de personas que cobran mensualmente la AUH.Pasado el mediodía de hoy, la cantidad de personas que se preinscribieron en el registro para poder cobrar alcanzaba a 7.940.938, en base a los últimos datos informados por Anses.En lo que va de la jornada de hoy, la cantidad se inscriptos asciende a 1.825.519 personas, que se suman a los 6.115.219 anotados entre el viernes y el domingo, desde la puesta en marcha del registro.El cronograma de preinscripción concluye mañana para las personas con números de documentos terminados en 8 y 9.El gerente general de la Anses, Santiago Fraschina, afirmó hoy que se sigue trabajando para establecer mecanismos que incluyan en el IFE a aquellos beneficiarios que no tengan cuenta bancaria, "de modo que les llegue efectivamente el pago", probablemente a través del Correo Argentino o el Banco Nación.Fraschina precisó a El Destape Web que el viernes "entraron 10 millones a ver la página (de internet de la Anses), que está funcionando pero puede colapsar, por lo que pedimos solidaridad" a los posibles beneficiarios, y recordó que quienes reciben la AUH o la AUE "no necesitan preinscribirse, ya que tenemos sus datos y van a recibir el IFE en sus cuentas".Afirmó que el trámite "es muy fácil de hacer y no requiere gestores", por lo que advirtió sobre posibles intentos de fraudes a través de llamadas telefónicas.Según el funcionario, aunque inicialmente "se había hecho un cálculo de 3,6 millones de familias, después de uno o dos días (concluida la preinscripción) habrá un cruzamiento de datos para ver si en el grupo familiar no hay alguien en relación de dependencia o monotributiasta con categoría C o superior o que reciba otros ingresos".Luego, agregó Fraschina, se harán también con la AFIP "análisis socioeconómicos patrimoniales y a partir de eso ver cuántos de los preinscriptos están en condiciones de recibir el IFE, lo cual se publicará en la página de la Anses".El funcionario dijo que recién entonces se podrá hacer el cálculo definitivo sobre el costo del conjunto de ayudas concedidas, y destacó el aporte del Estado nacional al recordar que el organismo "se financia no sólo con aportes y contribuciones, sino en gran parte con coparticipación de impuestos específicos"El trámite es completamente digital y gratuito en la página web de la Anses, donde deberán completar un trámite con los datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro.El bono extraordinario será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, quienes no necesitarán realizar el trámite debido a que el monto se le acreditará de manera automática.