La Fiscalía de Género de Tigre habilita una línea de whatsapp para denuncias por violencia de género

Este contexto de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio que afecta a toda la sociedad, encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad a aquellas personas que sufren violencias por motivos de género y se ven obligadas a convivir con su agresor.Ante esta situación, la Fiscalía de Género de Tigre ha observado, en los últimos días, una alarmante disminución en las denuncias por violencia de género en el distrito. El aislamiento social puede aumentar los hechos o provocar escaladas de altísimo riesgo en casos de violencias por motivos de género y se vuelve un tiempo clave para que el Estado y las instituciones den respuestas efectivas para contener, poner límite y resguardar a las víctimas.Es por esto que, con el fin de evitar que el aislamiento social sea una condena invisible para las personas víctimas de violencia de género y entendiendo que la convivencia ininterrumpida con el agresor puede no permitir el llamado teléfonico habitual, la Fiscalía a cargo del Dr Diego Callegari y la Dra Mariela Miozzo habilita el teléfono celular 11 2385 5552 que funciona las 24 horas, todos los días.“Por otro lado, no menos importante, para neutralizar al hombre violento la única posibilidad es trabajar en equipo, cada uno cumpliendo su rol. Insistimos siempre en que el límite al violento debe ponerlo la Justicia, el Estado. No debe ser el cuerpo de las mujeres”, dijo la Fiscala Dra. Mariela Miozzo.“Durante el fin de semana pasado, tomamos intervención en un caso de violencia contra una mujer en su vivienda, agravada por el escenario de aislamiento preventivo, hallándose por tal motivo en peligro inminente. Resolvimos el conflictivo de manera ágil y eficaz, disponiendo la aprehensión del violento con una medida cautelar de urgencia dictada por el Juez de Garantías de Tigre que estaba de turno a las 3:40 de la madrugada y tan solo despues de 30 minutos de haber sido solicitada, mediante medios tecnológicos que posibilitaron su instrumentación inmediata. Un hecho inédito que trabajamos para instalar de forma permanente”, declaró el Dr. Juan Diego Callegari, Fiscal de Género en Tigre.Si una persona es víctima de violencia de género, abuso sexual o violencia doméstica podrá enviar un mensaje de WhatsApp o de Texto en el que indique su nombre y dirección en la que se encuentra, e inmediatamente se dará curso a la intervención de urgencia similar a la que se incia con la denuncia presencial en la sede fiscal o en la comisaría.Ese mensaje será recibido directamente por la Fiscalía de Género de Tigre -sin intermediarios-, que implementará un esquema de trabajo integral y coordinado con todos los operadores de manera inmediata y simultánea para garantizar la integridad de la víctima.