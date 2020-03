Juan Andreotti inauguró el nuevo Jardín Nº 909 de San Fernando

El Municipio de San Fernando sostiene un Programa de “Ayuda a Escuelas Provinciales” que destina una gran inversión en asistencia a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias.



De cara al ciclo lectivo 2020, la Comuna invirtió más de 200 millones de pesos para las puestas en valor de los jardines de infantes N° 901 y 909; las EPB N°6, 27, 28 y 35; y las ESB N°20 y 23.



El Intendente Juan Andreotti encabezó el acto de inauguración del nuevo Jardín Provincial Nº909 “Tambor de Tacuarí”, acompañado por Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; la Ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García; la Diputada Nacional, Alicia Aparicio; y el Presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio.



Luego del corte de cinta inaugural de la construcción a nuevo y el descubrimiento de placa, las autoridades recorrieron las instalaciones, en lo que fue una jornada emocionante para toda la comunidad.



“Este año la inversión del Municipio ha sido de 200 millones de pesos para renovar 8 establecimientos educativos, entendiendo que la educación es el único camino para la inclusión. Es un trabajo que venimos haciendo verano tras verano, cuando los chicos no asisten a clases y tenemos el tiempo de poner las instalaciones en las mejores condiciones”, explicó el Jefe Comunal.



En ese sentido, Juan Andreotti destacó: “Es un trabajo que hemos hecho en soledad por muchos años, pero hoy con la articulación de Nación y de Provincia el logro de llegar a que la escuela pública sea nuestro orgullo está mucho más cerca. Es un objetivo que tenemos para estos cuatro años en gestión y que lo vamos a lograr en conjunto”.



El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, felicitó la obra culminada: “Este es un ciclo de inauguraciones de 8 escuelas construidas con recursos municipales y con el esfuerzo de los vecinos de San Fernando, pero sobre todas las cosas es una gran apuesta de Juan Andreotti a la educación pública, gratuita y de calidad”.



“Lo que vemos hoy es maravilloso, no solamente porque es una obra recién terminada, sino porque tiene todo lo que uno espera en términos de capacidad para los docentes, calidad para los alumnos y tranquilidad para los padres. Tiene que ver con una gestión que hace muchos años viene marcando la diferencia y con un equipo de gobierno que sin dudas es el mejor de la Provincia de Buenos Aires en gestión municipal”, agregó Massa.



Por su parte, la Ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, consideró: “En San Fernando están construyendo la educación pública y para la Provincia significa un orgullo, sobre todo después de los últimos cuatros años que ha quedado bastante golpeada. Principalmente quiero resaltar el orgullo que significa para la Provincia que haya Intendentes como Juan que tengan la decisión política de hacer esta maravilla. En el nivel inicial los chicos no solo aprenden, sino que forman su personalidad y su relación con el otro, y hacerlo en este ámbito de dignidad es lo que diferencia a la gestión de Juan Andreotti”.



Por su parte, la Directora del Jardín Nº909, Lucía Coronel, expresó su satisfacción por la reconstrucción del jardín a nuevo: “Estoy agradecida, es una clara muestra de que fuimos escuchados por el Intendente que puso a la educación pública en el lugar que merece, un lugar digno, seguro e inclusivo. El nivel inicial es el primer eslabón de la educación pública y que los chicos puedan venir a aprender en este contexto es algo mágico”.



La obra del Jardín Nº 909 incluyó la renovación completa del edificio con 500 metros cuadrados cubiertos y 350 metros cuadrados de exteriores. En el cual se preservaron los árboles y se ampliaron los espacios verdes, incorporando piso de goma en sector de juegos.



En su interior se encuentran 5 aulas totalmente equipadas, con pisos vinílicos higiénicos y paredes vidriadas, un concepto innovador de acuerdo a las técnicas educativas. También se construyó un aula tecnológica, un sum, sanitarios y espacios comunes.



Además, se instaló calefacción central para radiación, mejorando la calidad del acondicionamiento del aire y evitando el uso del gas en las aulas. Y sumándose al Plan Integral “Eco Sanfer” para potenciar acciones a favor del medio ambiente, se instalaron nuevas campanas de reciclaje en su vereda.



También participaron del acto la Diputada Provincial, Lucía Padulo; Diputado Provincial, Matías Molle; el Diputado Provincial con mandado cumplido, José Ottavis.