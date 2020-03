Tigre visita hoy a Bolivar con un equipo alternativo

El partido se jugará desde las 19.15 (hora de Argentina) en el Estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3,640 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del venezolano Ángel Arteaga y transmisión de la señal de cable ESPN.



El “Matador” de Victoria cayó 2-0 como local en el estadio José Dellagiovanna en su debut copero ante Palmeiras, de Brasil, por lo que deberá salir a buscar los tres puntos en la altura boliviana para no perder terreno en su grupo.



Para visitar al conjunto paceño el DT de Tigre, Néstor Gorosito, pondrá una alineación alternativa para comenzar con la rotación del plantel de cara al choque del próximo domingo ante Instituto de Córdoba, por la fecha 21ra. de la Zona 2 del torneo Nacional.



El defensor Matías Pérez Acuña será una baja obligada por haber sido expulsado ante Palmeiras, por lo que su lugar sobre el lateral derecha de la defensa será ocupado por el histórico Martín Galmarini.



El arquero Marco Wolff hará su debut oficial en reemplazo de Gonzalo Marinelli, en tanto que en la defensa Ignacio Canuto, Facundo Giacopuzzi, Diego Sosa lo harán por Lucas Rodriguez, Néstor Moiraghi y Gerardo Alcoba, respectivamente.



En la zona del mediocampo, Gorosito pondrá a Agustín Cardozo, Franco Bustamante, Gustavo Villarruel, Jonathan Ramis por Diego Morales, Jorge Ortíz, Sebastián Prediger y Facundo Melivillo, respectivamente.



Los delanteros Carlos Luna y Enzo Díaz ingresarán en reemplazo de Fernando Dening y Juan Ignacio Cavallaro.



Por el lado de Bolívar, el conjunto de La Paz cayó en Paraguay 2-0 ante Guaraní, por la primera fecha de su grupo, mientras que en el torneo boliviano viene de perder en condición de visitante por 2-1 frente a Always Ready, el último sábado.



Para recibir a Tigre, el entrenador argentino Claudio Vivas repetirá el once incial que perdió ante el conjunto paraguayo y que contó con la presencia del delantero argentino Emiliano Vecchio, ex Defensores de Belgrano.



El Grupo B de la Copa Libertadores es liderado por Guaraní y Palmeriras, con tres puntos cada uno, mientras que Tigre y Bolivar no tienen unidades.



Posibles formaciones de Bolivar vs. Tigre

Bolívar: Javier Rojas; Oscar Ribera, Roberto Dominguez, Adrián Jusino, Teodoro Paredes, Roberto Fernandez; Pedro Azogue, Fidencio Oviedo, Cristian Machado; Víctor Abrego y Emiliano Vecchio.



Tigre: Marco Wolff; Martín Galmarini, Ignacio Canuto, Facundo Giacopuzzi, Diego Sosa; Agustín Cardozo, Franco Bustamante, Gustavo Villarruel, Jonathan Ramis; Carlos Luna y Enzo Diaz.



Árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela).

Estadio: Hernando Siles (La Paz, Bolivia).

Hora: 19.15 (hora de Argentina).

TV: ESPN. (Télam)