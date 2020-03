Denuncian al concejal de Tigre Matías Casaretto por violencia de género

Descargo de Matías Casaretto

En el día de ayer domingo, y Coincidiendo con el día internacional de la mujer, se hizo viral un video donde se lo puede ver al Concejal y ex titular del Pami de Pacheco en una discusión con su ex pareja donde vierte cuestionables amenazas.En las imágenes viralizadas de la acalorada discusión en un departamento de Nordelta, puede observarse al dirigente de Juntos por el Cambio, Matías Casaretto, que se acerca a la mujer diciéndole “tenés miedo que te cague a piñas, boluda”, a continuación afirma “no voy a caer en esa”, pero inmediatamente vuelve a la carga: “mirá qué miedo que tenés”, tras lo cual la joven ratifica que efectivamente tiene miedo. Ante esta respuesta el concejal afirma: “Si quiero te mato”.Más tarde se conoció que la ex pareja del Concejal radicó semanas atrás una denuncia en la Fiscalía de Género de General Pacheco donde declara que fue concubina de Casaretto desde el año 2016.Además en la denuncia afirma que durante el último año y medio la relación “comenzó a estar rodeada de malos tratos”, situación que luego de haber tomado distancia en la pareja “empeoró en relación al maltrato verbal, psicológico y físico”, que el documento judicial especifica como “zamarreos y empujones”.También manifiesta que tenía en su poder un pendrive con imágenes probatorias del hecho, pero que temía por su viralización, teniendo en cuenta el carácter de de exposición mediática de su pareja. Hecho que finalmente terminó pasando ayer.En las últimas horas, Casaretto emitió un comunicado donde da su visión de los hechos:Frente a la toma de conocimiento mediante redes sociales de un video editado, en donde trasciende una escena de mi vida privada sin mi consentimiento, deseo comunicar lo siguiente:En primer lugar, quiero pedir disculpas por actitudes que nada tienen que ver con mi visión del vínculo entre las personas.Debo hacer público mi profundo arrepentimiento de una reacción que, producto de un enorme estrés emocional, no se condice con mis valores ni con los que la enorme mayoría de las personas consideran apropiados. Quiero decir que durante meses he sido presionado antes de la publicación de este video, y en todo momento me mostré allanado a que la justicia y los profesionales resuelvan este diferendo.En lo personal me encuentro bajo la ayuda de profesionales de la salud y a disposición de cualquier requerimiento judicial del que aún no fui notificado.No solo no existe ninguna causa penal, si no que en ningún momento realicé actos de violencia física contra la persona que graba la discusión. Se trata de un video editado con el fin de manipular una situación de la vida privada con la finalidad de desacreditar mi persona.La difusión pública y la edición del video de mi vida personal realizada sin mi consentimiento, que incorpora terceros que nada tienen que ver en esta situación, y menciona la agrupación política a la que pertenezco, revela la existencia de una operación política de carácter extorsivo, ya que durante los últimos días diferentes referentes políticos mencionaron la intención de dar a conocer este hecho de mi vida privada en los medios, y no en la justicia donde correspondería.Me encuentro a disposición de la justicia a donde aporté el video completo, en donde se aprecia toda la situación y solicito a los medios de comunicación abstenerse de reproducir un video de la vida privada sin mi consentimiento ni el de la persona que lo filma.Publicar dicho video solo tendrá como consecuencia participar de una operación política, ya que a los efectos de la justicia ya ha sido aportado.En última instancia quiero comunicar que la persona que yo quiero ser, es la que presentó el proyecto de implementación en Tigre de la Ley Micaela, y que en todo de acuerdo con ella me preparo para participar de cuanta capacitación y taller me ayude a reparar el daño que pude haber cometido, y ser mejor persona y aún mejor representante de los vecinos.