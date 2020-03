Vidal encabezó una actividad de Juntos por el Cambio con intendentes y legisladores

El encuentro tuvo lugar en el Instituto Hannah Arendt del barrio porteño de Recoleta, donde asistieron el titular de la UCR bonaerense, Daniel Salvador; el ex jefe de gabinete Federico Salvai; y los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanus), José Luis Salomón (Saladillo), Maximiliano Suescun (Rauch) y Alejandro Federico (Suipacha).Además, estuvieron los titulares de los bloques de senadores y diputados provinciales, Roberto Costa y Maximiliano Abad, respectivamente; y los anfitriones del encuentro los legisladores provinciales de la CC ARI Maricel Etchecoin y Andrés De Leo.Fue la primera vez que Vidal encabezó una actividad oficial de la mesa de Juntos por el Cambio provincial, luego de la reunión que tuvo días atrás con intendentes del PRO."Hubo un repaso de la gestión con la presencia de María Eugenia, intendentes y legisladores para seguir trabajando en un marco de unidad, de escucha y también de entender la pertenencia de cada partido, el radicalismo, el PRO, peronismo y Coalición Cívica ARI. Vamos a seguir siendo una oposición constructiva y responsable y también vamos a cuidar y respetar a todos los bonaerenses", aseguró la diputada provincial de la CC ARI Maricel Etchecoin en declaraciones a NA.En tanto, Abad dijo que "la relación entre los dirigentes de Juntos por el Cambio es permanente"."La reunión de la mesa provincial está representada todas las fuerzas políticas, intendentes y legisladores, donde cada uno trae su evaluación y se sintetizan posiciones y trabajamos en adelante como coalición", señaló en declaraciones a la prensa.Por su parte, De Leo sostuvo: "Tanto en el Senado como en Diputados, hemos acompañado la decisión de emergencia con modificaciones, no con la pretensión que tenía el Gobernador, hemos acompañado con la ley impositiva, hemos dado endeudamiento pero no con el impuestazo, ahora le hemos dado un plazo hasta el 15 de abril a (Axel) Kicillof para que nos diga en qué piensa gastar los recursos que ya cuenta"."Estamos esperando que después de ese plazo sepamos los bonaerenses en qué se van a gastar los recursos, cuáles van a hacer las líneas de gobierno que no fueron presentadas en el discurso de inicio de sesiones legislativas", explicó.