Julio Zamora recibió en Tigre a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con la Ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, con eje en las políticas de género implementadas por la gestión local. Recorrieron el Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó" y el Centro de Atención al Vecino, donde analizaron las iniciativas aplicadas por la comuna. Se firmó un proyecto de decreto por el cual el Municipio adhiere a la Ley Micaela.“Es muy importante articular con los gobiernos de Nación y Provincia políticas de diversidad y género. Le agradecemos el tiempo a la ministra que estuvo recorriendo las instalaciones de la maternidad y en el Centro de Atención al Vecino. Considero que se lleva un panorama del gran esfuerzo que se lleva adelante no solo de las trabajadoras y trabajadores, sino también de toda la comunidad de Tigre”, destacó Zamora.En tanto, Gómez Alcorta, expresó: “Me llevo una imagen muy positiva de la gestión del intendente Julio Zamora, por el trabajo que viene desarrollando, con una fuerte construcción en políticas de género a nivel local y de manera transversal, que no está vinculado solo a la atención a víctimas de violencia sino que se piensa en la salud, la seguridad y el trabajo ciudadano en la ampliación de derechos”.El proyecto firmado, que será enviado al Honorable Concejo Deliberante, permite la aplicación de ley 27499 –Ley Micaela- en el territorio de Tigre. Esta obliga a todas las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. Su nombre se debe a Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.Al respecto, la ministra agregó: “Es un paso muy importante el que da Tigre. Son 21 provincias las que adhirieron a esta ley y muchos municipios. Nuestra esperanza es pensar en una Argentina que no tenga un solo trabajador y trabajadora de la función pública que no esté capacitado ni sensibilizado en violencia de género; es el único modo de cambiar la brecha de desigualdad".Luego de la reunión en el despacho del jefe comunal, se dirigieron al Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó". Allí, Zamora y Gómez Alcorta visitaron la sala de parto, la sala de lactancia, y tocaron temas como el tratamiento de ligadura de trompas que ofrece el Municipio, y la asistencia y asesoramiento para la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) y realización de PAP. También dialogaron sobre el Consultorio de Diversidad en el centro de salud de Ricardo Rojas, para el seguimiento y tratamiento para aquellas personas que quieren cambiar de sexo.Luego, se trasladaron al Centro de Atención al Vecino y posteriormente al Centro de Operaciones Tigre (COT), donde Gómez Alcorta se interiorizó sobre el funcionamiento de los dispositivos DAMA y el protocolo aplicado por los agentes en casos de violencia de género. También hubo una presentación sobre los ejes de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Género de Tigre; y política de datos abiertos con perspectiva de género. En materia de política pública y defensa de los derechos de las mujeres, el Municipio lleva adelante múltiples acciones como el servicio de SMS Alerta Tigre, la Comisaria y Fiscalía de la Mujer y el área de Fortalecimiento Familiar.Desde la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar se realiza la atención, asesoramiento y contención a mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, ex parejas u otros miembros del grupo familiar. El objetivo de la asistencia es acompañar el proceso de empoderamiento de las mujeres para que, una vez identificadas las situaciones de violencia que padecen, puedan ponerle un límite a la misma a partir de la utilización de recursos tanto subjetivos como legales, articulando la implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos y el acceso a la justicia.En noviembre de 2019, además, se celebraron 8 años del Programa Municipal de Mujeres Emprendedoras, que tiene como objetivo promover el desarrollo económico independiente de quienes sufrieron violencia de género o buscan alcanzar su autonomía. Por otro lado, la ciudad cuenta con el Servicio de Emergencia Social (SES), un servicio de ambulancia, integrado por un psicólogo y trabajador social en casos de violencia de género.Cabe mencionar que en Tigre se aplica la Ley Nacional Nº 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Sus objetivos incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros objetivos.Acompañaron a Gómez Alcorta: la subsecretaria de Programas Especiales, Carolina Varsky y la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Pilar Escalante.