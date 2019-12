Agustina Vila “La educación será un eje prioritario y estratégico para este gobierno”

En esta oportunidad visitó tres proyectos educativos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y Escobar que se llevan a cabo mediante una articulación institucional que incluye a las escuelas, las universidades nacionales, los municipios y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.“Estos proyectos educativos son una expresión del compromiso de muchos municipios con la educación y de la voluntad de construir junto con las universidades nacionales y el gobierno provincial nuevos modelos de escuela que rechazan el dilema de una escuela incluyente pero empobrecida o una escuela excelente para pocos”, expresó Agustina Vila en una de sus visitas.El recorrido de la funcionaria comenzó en la Escuela de Educación Secundaria N° 1 del distrito de José C. Paz, que cuenta con orientaciones en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y desarrolla un conjunto de proyectos pedagógicos vinculados a la comunicación y la expresión de los jóvenes, en articulación con la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). En dicho establecimiento la Directora General fue entrevistada por estudiantes que producen, desde la escuela, un programa de televisión.La actividad en José C. Paz siguió con la visita al edificio que albergará a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz, obra realizada por la intendencia de dicha localidad. También, Agustina Vila visitó la Escuela Técnica N°4, que el Municipio está terminando de construir, y luego, mantuvo una reunión con el Intendente Mario Ishii para interiorizarse sobre el estado de situación de las escuelas del distrito.Seguidamente, se dirigió a la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), en la localidad de Los Polvorines, para realizar un recorrido por las instalaciones de la Escuela de Nivel Inicial y Sala de Juegos Multiedad y la Escuela Secundaria de la universidad. La recibieron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, el vicerrector de la UNGS Pablo Bonaldi, y otras autoridades e integrantes de la comunidad educativa, quienes compartieron con la funcionaria las características de ambas propuestas académicas. La escuela inicial recibe a 290 infantes, que tienen entre 45 días a 5 años y son hijos e hijas de trabajadores y estudiantes de la universidad. Asimismo, la escuela secundaria tiene una matrícula similar y fue creada con un modelo pedagógico innovador y abierto a toda la comunidad con el objetivo de que los y las estudiantes tengan mejores oportunidades de permanencia y egreso.Las actividades de la Directora culminaron en Escobar, en el acto de presentación de la primera cohorte del Colegio Preuniversitario de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Ramón A. Cereijo, que se inauguró a comienzos de este año. Dicho establecimiento fue creado a partir de la gestión coordinada entre la Municipalidad de Escobar, la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno provincial.Agustina Vila le dio la bienvenida a los 129 ingresantes que comenzarán su escolaridad secundaria el año próximo en este nuevo establecimiento, junto con el Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y autoridades del Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. Allí, la Directora General subrayó:”Ya comenzamos a trabajar para construir las mejores condiciones para la enseñanza y los aprendizajes, no solamente en el nivel secundario. En nuestro proyecto, la educación es un eje prioritario y estratégico: sabemos de la enorme potencia que tiene la educación para transformar la vida de cada persona y las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad”.