Recomendaciones para prevenir el Dengue, Chikunguña y Zika

Con el objetivo de hacerle frente al, el Municipio de Tigre lleva a cabo un plan de contigencia que busca concientizar a los vecinos sobre la importancia de tomar medidas preventivas.El mosquito del. Vive en ámbitos domésticos y no nace en el río. Su problema se debe al saneamiento doméstico y comunitario. La forma más efectiva de combatirlo es eliminando sus criaderos para evitar que se reproduzca, porque sin mosquitos no puede haber transmisión.Por eso,, como: bidones, neumáticos viejos, latas, botellas y floreros. Los depósitos de agua de uso doméstico deben ser tapados herméticamente. Cualquier recipiente que pueda acumular agua dentro o fuera de una casa es un espacio donde el Aedes Aegypti puede nacer. Con media hora por semana que cada vecino le dedique a la higiene de su patio, se le cierra las puertas al insecto.La. De acuerdo a la última actualización epidemiológica, el número de casos reportados hasta la fecha, es el mayor registrado en la historia de dengue en las Américas.Además, a pesar de que. En la actualidad, los diez países más afectados por el dengue, son Brasil, Paraguay, México, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador y Guatemala.-Informate si hay casos de Dengue, Chikunguña y Zika en tu lugar de destino.-En caso de embarazo, consultá antes de viajar si existen caso de Zika en el lugar de destino y en caso donde existan casos, evitá viajar.-Usá siempre repelente y ropa que cubra todo tu cuerpo contra las picaduras de mosquitos.-Si durante el viaje o las dos semanas posteriores al regreso tenés fiebre, erupciones en la piel o dolores agudos en las articulaciones, consultá rápidamente al centro de salud u hospital más cercano a tu domicilio.- Si viajás a Brasil, tenés que vacunarte contra la fiebre amarilla y el sarampión.-Poner boca abajo baldes, botellones y palanganas en uso.-Tapar los tanques y recipientes que se usen para juntar agua.-Eliminar o mantener bajo techo las cubiertas de auto que no se usen.-Vaciar los colectores de agua del aire acondicionado.-Utilizar tabletas y espirales repelentes dentro de la casa.-Vaciar el agua de los platos que hay debajo de las macetas.-Destapar los desagües de lluvia y canaletas del techo.Ante cualquier duda, los vecinos

pueden comunicarse con el área de Medicina Preventiva a los teléfonos 5282-7538 / 5282-7555 o al correo electrónico: preventiva@tigre.gov.ar