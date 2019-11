La banda tucumana Hashtag llega a Buenos Aires“Es un gran desafío salir de nuestra zona de confort”

El origen del nombre fue muy al azar, se dio en una conversación con Sergio (Lossi, cantante). En medio de una lluvia de ideas en la cual en principio ninguna nos convencía las opciones, nos detuvimos solamente a pensar mientras sonaba la música de fondo, en ese momento la palabra “Hashtag” quedo resonando al escucharla en la letra de una canción. Le propuse que fuera esa palabra y a él le gusto.Por el hecho de que es una palabra muy utilizada, principalmente en redes sociales, decidimos agregarles las diéresis sobre las A, a pesar de que no cumple ninguna regla gramatical en español, solo para diferenciarlo de cualquier referencia que usara esa palabra.Creímos que ese era el nombre ideal, ya que buscábamos algo que todo el mundo pudiera conocer y que además se identificara con la banda que en un principio se trataría solo de un proyecto de estudio que se difundiría a través de los medios.Es muy complejo de explicar, si bien todos los integrantes partimos de estilos diferentes, el punto en el que todos coincidimos es quizás el Hard Rock de los 80. En un principio como los compositores éramos un guitarrista y un cantante, buscábamos un sonido con mucha guitarra y voces enérgicas, de hecho, es difícil encontrar una canción nuestra que no tenga un solo de guitarra o estribillos pegadizos que son muy típicos en el Hard Rock.En el secundario teníamos nuestra banda e la hacíamos covers de Airbag, Karma Sudaca, Scorpions, Bon Jovi, Europe, Guns And Roses, entre otros y creo que tomamos mucho de eso.De todas formas, no nos gusta encasillarnos en una solo género, buscamos constantemente experimentar, tomar ideas de otros estilos pero sin perder la esencia de la que Sergio hablaba.Como te explicaba antes, nos gusta experimentar. Particularmente no me gusta que una canción se parezca demasiado a otra, entonces siempre a la hora de componer tratamos de que cada canción tenga su clima, su historia, su sonido y que eso también tenga que ver con la letra. A través de las canciones tratamos de transmitir las vivencias personales de cada uno, a veces exagerando un poco o imaginando alguna historia en base a alguna anécdota.Como dijo Juan, cada canción tiene su propia historia, en los 2 álbumes hay una gran variedad de temáticas que van desde la religión hasta las adicciones.La propuesta de la banda, citando a Motley Crue, es llevar un show de teatro a los pubs, con canciones todo el tiempo al palo y en uno que otro show un momento más tranquilo con baladas, dependiendo del publico y el lugar.Solemos tener una buena puesta en escena con las luces y la escenografía, en ciertos casos incluimos bailarines e invitados para fortalecer una canción en particular.Tenemos buena química en el escenario, es algo muy natural para nosotros, la verdad que disfrutamos cada momento que estamos en las tablas, tratamos de transmitir esa energía a las personas que nos ven.En nuestra provincia no hay muchos lugares en los que puedan acceder bandas de rock, mucho menos con canciones propias, hoy en día si bien hay muchas bandas, pocas de ellas llegan a grabar sus propias canciones y tomarlo con seriedad.De todas maneras, siempre estamos dispuestos para cualquier evento que surja en nuestra provincia.Como dice el dicho, uno no es profeta en su tierra, y Bs As es “La Ciudad” que abre puertas y mucho más si somos una banda del interior.Pensamos que es un buen público al que le gustaran nuestras canciones.También implica un gran desafío al salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a la criticas más profesionales o al menos de aquellos que nunca nos escucharon.Nunca tuvimos la posibilidad de presentar el primer disco, entonces con el lanzamiento del segundo, decidimos hacer una gran presentación en la que se incluyeran canciones de ambos discos, cuando comenzamos a pensar en la escenografía y en la propuesta que queríamos mostrar, pensamos que después de tanta inversión y sacrificio, valdría la pena grabarlo para tener nuestro primer material audiovisual, ya que aún no tenemos videos y la gente no sabe quiénes somos, creemos que mostrar a la banda en vivo es buena carta de presentación para llevar a otros lugares, actualmente estamos en la espera de que ese DVD sea editado y con suerte publicarlo en 2020.Presentarnos en todos los lugares posibles, aprovechar el tiempo libre para componer nuevas canciones y ver la posibilidad de tocar en otras provincias.Queremos sumar material a los perfiles que tenemos en las distintas redes sociales, mientras tanto disfrutamos de lo que hacemos.Pueden encontrarnos en Instagram como hashtag_arg, en Facebook y Youtube como hashtag Tucumán y en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Itune, etc. Para tener mejor resultados pueden buscar el nombre de nuestros álbumes “Dulce Sensación” y “Pasiones y Sueños Rotos”.