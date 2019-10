Elecciones 2019: El PJ recuperó Quilmes y Morón y Juntos por el Cambio resistió en Lanús y Tres de Febrero, Pilar pelea voto a voto

Lejos de las sorpresas, Fernando Espinoza logró con facilidad volver a la Intendencia de La Matanza tras conseguir el 64 por ciento de los votos y ratificó el rol del distrito como principal bastión del PJ bonaerense: Alejandro Finocchiaro no tuvo chances y quedó con 25 puntos.Otro que logró un triunfo sin sobresaltos fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que cosechó el 59 por ciento de los sufragios y le sacó 28 puntos de ventaja al candidato de Juntos por el Cambio, Gabriel Mércuri.En tanto, el intendente de Avellaneda, el peronista Jorge Ferraresi, también confirmó su reelección luego de llegar a los 60 puntos: el periodista Luis Otero llegó a 33.De la mano de la referente de La Cámpora Mayra Mendoza, el peronismo de Quilmes recuperó la Intendencia local y terminó con las aspiraciones de reelección que tenía el referente de Juntos por el Cambio Martiniano Molina: la diputada nacional obtuvo el 49,62 por ciento de los votos, mientras que el cocinero se quedó con 43,09 puntos.En Lanús, el intendente y referente del PRO, Néstor Grindetti, revirtió la dura derrota de las PASO y le ganó al postulante del Frente de Todos, Edgardo Depetri, 49,29 a 43,99 por ciento.El oficialismo también perdió en Morón, ya que el jefe comunal, Ramiro Tagliaferro, cayó por más de tres puntos (46,58 a 43,36) contra el sabbatellista Lucas Ghi, que se postuló por el Frente de Todos y regresará así a gobernar el distrito.En Pilar se daba un duelo muy parejo entre el intendente del PRO, Nicolás Ducoté, y el candidato del Frente de Todos, Federico de Achaval: el mandatario local ganaba 45,85 a 45,76 por ciento cuando se había escrutado el 79,28 por ciento de las mesas y la diferencia era de sólo 151 sufragios.Tras haber impulsado el corte de boleta durante la campaña, el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, logró revertir la derrota de las primarias y venció al peronista Juan Debandi por 47,75 a 43,51.Mientras tanto, el intendente de Tigre, Julio Zamora, es otro de los mandatarios peronistas que ratificó su gestión, ya que cosechó el 55,88 por ciento de los votos y le sacó más de 20 puntos de ventaja al postulante de Juntos por el Cambio, el actor Segundo Cernadas.A su vez, el jefe comunal de Ezeiza, Alejandro Granados, también seguirá en su cargo después del aplastante triunfo por 63 a 26 ante el postulante de Juntos por el Cambio, Rubén Barabani, escenario similar al que se dio en Esteban Echeverría: el mandatario peronista, Fernando Gray, logró la reelección, luego de registrar el 58,48 por ciento frente al 30,41 del referente de Juntos por el Cambio Evert Van Tooren.En Almirante Brown, el peronista Mariano Cascallares se sumó a la lista de los intendentes del PJ que ratificaron sus cargos, al igual que Mario Secco en Ensenada y Andrés Watson en Florencio Varela: consiguieron 61, 71 y 54 puntos, respectivamente.En Moreno, tras ver la derrota del jefe comunal Walter Festa en las internas del Frente de Todos, la dirigente peronista Melina Fernández se convirtió en la única intendenta electa del Conurbano en estos comicios, en los que obtuvo 59 puntos.El mandatario de Vicente López y referente del PRO, Jorge Macri, confirmó la reelección con el 62,53 por ciento y dejó sin chances a su principal rival, Lorenzo Beccaria del Frente de Todos, que tuvo el respaldo del 26,89 por ciento del electorado.San Isidro vio cómo el jefe comunal de Juntos por el Cambio, Gustavo Posse, logró una nueva reelección en el distrito del norte del Conurbano que gobierna desde 1999: obtuvo el 47,86 por ciento de los votos.El histórico dirigente peronista Juan José Mussi le dio otro triunfo a los oficialismos del Frente de Todos y regresará en diciembre a la Intendencia de Berazategui para suceder a su hijo, Juan Patricio Mussi: el histórico dirigente del PJ logró 65,93.En Escobar, el actual jefe comunal, Ariel Sujarchuk, ganó con comodidad al sacar el 64,85 por ciento de los votos y aplastó al candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Costa, que tuvo el magro apoyo del 27,24 por ciento del distrito.Mario Ishii en José C. Paz, Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, Gabriel Katopodis en San Martín y Gustavo Menéndez en Merlo no tuvieron obstáculos para lograr sus respectivas reelecciones y ratificaron el dominio del PJ en sus territorios: obtuvieron 60, 68, 55 y 63 puntos, respectivamente.Por su parte, el candidato a intendente de San Fernando por el Frente de Todos, Juan Andreotti, continuará la gestión de su padre y saliente jefe comunal, Luis Andreotti: se quedó con el 62,61 por ciento de los sufragios, mientras que su rival de Juntos por el Cambio, Agustina Ciarletta, sólo cosechó 30,45 puntos.En Ituzaingó, el intendente Alberto Descalzo también se alzó con el triunfo con 46 puntos y una ventaja de 8,23 puntos sobre Gastón Di Castelnuovo de Juntos por el Cambio.En tanto, el jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, también consolidó su dominio distrital y se impuso por 55 a 32,75 frente al macrista Lucas Delfino.