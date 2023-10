Horóscopo del martes 3 de octubre de 2023

Predicciones astrológicas para este martes 3 de octubre según tu signo. Encontrá la guía para tomar decisiones acertadas y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Compromisos que deberán atender para llegar a una conclusión esperada. El parecer propio a veces falla, acepten los errores y venzan la sensación de fracaso. Momento de color: plateado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Éxito casi parecido a la magia que les soluciona un problema que parecía interminable. Sentirán un mayor nivel de tranquilidad y el camino abierto para comenzar de nuevo en varios sentidos. Momento de color: turquesa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No sientan que la vida los golpea. Nunca el Universo va a mandar más de lo que podemos soportar y el castigo no existe. Sólo lecciones de vida para evolucionar. Calma. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Posible impacto negativo en las emociones por problemas que tienen. Saber que es parte de la vida afrontar y luchar de acuerdo a las cosas que nos van ocurriendo. No todo es malo. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos hora de aceptar que hay cosas sobre las que se han equivocado. Aprender a no juzgar de antemano y a que la desconfianza no sea el motor de vida. Crean en el otro, les va a dar paz. Llamados de amigos que los valoran. Momento de color: rojo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Imán tentador para una conquista. No teman aquellos que no tienen su amor resuelto. Finanzas con algunos altibajos pero con el equilibrio justo. Momento de color: frutilla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se comunican con personas de su entorno que hace tiempo no ven. Encuentros y desencuentros emocionales que cansarán su día. Sean menos viscerales. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día algo complicado para tramitaciones importantes. Presten mayor atención. Templanza ante el dolor de otros que los toca de cerca. Ayuden. Momento de color: luna.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Interesante día para reuniones, trámites, firmas, resoluciones y entrevistas. Aprovechen las oportunidades que llegan en el plano de las actividades. Momento de color: dorado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sentimentalismo que les viene muy bien cabritas. Armonizan vínculos y ponen sus mejores partes dándose cuenta de la importancia del Amor. Plenitud y culpas que terminan. Momento de color: turquesa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Es menester poder dar por concluidos algunos asuntos que refieren a lo económico sacándose de encima deudas o compromisos. Amor que llega para aquellos que estén solos. Momento de color: amarillo suave.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No consideren que siempre ustedes son los que pierden. Eso no ocurre. En momentos difíciles no es lógico echarle la culpa a los demás. No es culpa, es aprendizaje de vida. Momento de color: púrpura.