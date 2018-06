Lanzan un sistema de pagos con el celular y herramienta para invertir en Lebac sin estar bancarizado

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre lanzó hoy un sistema de pagos con el celular en comercios y anunció que pondrá en marcha una herramienta digital para invertir y obtener retornos "similares" al de las Lebac sin estar bancarizado.

El CEO y Fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, sostuvo que la firma decidió concretar esas iniciativas para "incluir" a quienes no tienen una cuenta bancaria.



"La mitad de la gente en América Latina no está bancarizada. Está excluida de pagar en cuotas y generar una historia crediticia", indicó.



En ese sentido, señaló: "En breve vamos a lanzar Mercado Fondos, lo cual va a permitir a todos los que tienen billetera digital generar una renta".



Según sostuvo, "se trata de un fondo que invierte en Lebac, por lo que "las tasas serán similares" a las de esa herramienta financiera, cuyo retorno se ubica en torno al 40 por ciento.

Aclaró que, para ello, el usuario "sólo necesitará la aplicación de Mercado libre o Mercado pago".



La empresa, además, dio a conocer la puesta en marcha de un sistema de pagos mediante un código QR.



El vicepresidente ejecutivo de Mercado Pago regional, Osvaldo Gimenez, advirtió que "el 50 por ciento de los argentinos no tiene cuenta bancaria" y resaltó que "el 72 por ciento de las operaciones en el mercado minorista es en efectivo".



En diálogo con NA, puntualizó que para usar el nuevo sistema no se necesita estar bancarizado porque se puede cargar dinero en la billetera virtual en lugares como Pago fácil o Rapipago.



Aclaró que comenzará en la Argentina, pero anticipó que este año entrará en vigencia en Brasil.



"Unos 160.000 comercios ya recibieron su código QR para empezar a operar inmediatamente", destacó.