Denuncian a Segundo Cernadas por gestionar el DNI a cambio de votos en Tigre

Fue durante el programa, TN Central, conducido por Nicolás Wiñaski. Allí, el reconocido periodista presentó un video, que ya había sido viralizado, donde militantes de Cambiemos utilizan los recursos del Estado nacional y provincial para hacer campaña dentro del municipio.



Wiñazki afirmó: “En Tigre hay locales y gente vinculada al candidato a concejal por Cambiemos, Segundo Cernadas, que está utilizando el trámite del DNI para hacer campaña”.



“La gente del Frente Renovador va a presentar una denuncia penal por malversación de caudales públicos y violación de la ley electoral, prácticas políticas que Cambiemos había prometido no hacer pero se les escapo en ese distrito. Cuando vas a sacar documento de identidad te dicen ‘nosotros llegamos gracias al gobierno y no al municipio y ojalá Cernadas gane en Tigre'. No está bueno que si gana, lo haga así”, concluyó el periodista.