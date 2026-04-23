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Tigre

General Pacheco celebró sus 150 años con un acto que destacó su historia y el rol clave del tren

General Pacheco celebró sus 150 años con un acto que destacó su historia y el rol clave del tren
La localidad conmemoró su aniversario con un acto central en la estación de trenes, donde autoridades, historiadores y vecinos resaltaron la identidad y el crecimiento del distrito.

General Pacheco celebró sus 150 años con un acto que puso en valor su historia, su identidad y el rol clave del ferrocarril en el desarrollo de la ciudad. La conmemoración reunió a autoridades, historiadores y vecinos en uno de los puntos más representativos de la localidad: la estación de trenes.


El acto se realizó durante la mañana en ese espacio emblemático, donde se recordó el crecimiento del distrito y su vínculo directo con la llegada del tren, considerado un motor central del progreso local.



La jornada comenzó con la bendición del padre Martín y continuó con intervenciones de referentes de la comunidad, entre ellos historiadores, el presidente del Rotary Club local Damián Jalifi, vecinos y familiares del General Ángel Pacheco, quienes repasaron los principales hitos del territorio.


El concejal Denis Rafar señaló: “Tengo un cariño particular por este territorio, casi toda mi carrera profesional la realicé aquí. General Pacheco tiene instituciones muy fuertes, el Municipio trabaja de manera articulada con las entidades y eso hace que la comunidad sea pujante y unida”.


Desde una mirada histórica, el vecino Rodolfo Álvarez destacó: “El tren trajo progreso a la localidad. Vivo hace 80 años en General Pacheco”. En la misma línea, la historiadora Cristina Miravelli sostuvo: “Recordar es un deber, mantiene la cohesión del pueblo. Es el paisaje cotidiano de cada persona”.


El cierre incluyó el tradicional toque de campana, que simboliza el paso del primer ferrocarril por la ciudad. Además, el delegado Claudio Staut reafirmó el compromiso del Municipio con la comunidad.


Como parte del aniversario, las autoridades también realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 150 años de la localidad.


Durante la actividad participaron integrantes de la Guardia de Honor del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ex combatientes de Malvinas, Bomberos Voluntarios de General Pacheco y miembros de la Comisión de Historia de El Talar.

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