edición 7990 - visitas hoy 74856

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

Corte de luz masivo: 800 mil usuarios afectados por una falla eléctrica

Corte de luz masivo: 800 mil usuarios afectados por una falla eléctrica
Una falla en una subestación de alta tensión de Edenor provocó una interrupción del suministro eléctrico que impactó en gran parte del AMBA durante la tarde.

Un corte de luz de Edenor afectó durante la tarde a cerca de 800.000 clientes como consecuencia de una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, registrada alrededor de las 14:45.


Según informó la empresa distribuidora, el incidente tuvo impacto en aproximadamente un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión, generando una interrupción parcial del suministro eléctrico.



Desde la compañía indicaron que inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro, lo que permitió avanzar con rapidez en la normalización del servicio.


A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios afectados ya contaban con el servicio eléctrico restablecido, mientras que dentro de la primera hora, el porcentaje de normalización superó el 90 % del total de clientes inicialmente alcanzados por el corte.

Últimas Noticias

Alerta por lluvias intensas y vientos fuertes en Tigre
Alerta por lluvias intensas y vientos fuertes en Tigre
La nueva cárcel de Marcos Paz pasará a la Nación y permitirá trasladar presos de Devoto
La nueva cárcel de Marcos Paz pasará a la Nación y permitirá trasladar presos de Devoto
San Isidro abre la inscripción para la segunda etapa de sus colonias de verano
San Isidro abre la inscripción para la segunda etapa de sus colonias de verano
Chanchos salvajes en Nordelta: alarma entre vecinos en medio del conflicto por los carpinchos
Chanchos salvajes en Nordelta: alarma entre vecinos en medio del conflicto por los carpinchos
Persecución policial en Don Torcuato: volcó tras huir a alta velocidad y fue detenido
Persecución policial en Don Torcuato: volcó tras huir a alta velocidad y fue detenido
Cuenta DNI permite ahorrar hasta $250.000 en una quincena en la Costa Atlántica
Cuenta DNI permite ahorrar hasta $250.000 en una quincena en la Costa Atlántica