Persecución policial en Don Torcuato: volcó tras huir a alta velocidad y fue detenido

Una fuga nocturna derivó en un impactante vuelco sobre la colectora de la Panamericana. El seguimiento del COT permitió la detención del sospechoso y la activación de un amplio operativo de emergencia.

Una persecución policial en Don Torcuato finalizó con un violento vuelco sobre la colectora de la Autopista Panamericana, luego de que un sospechoso intentara escapar a alta velocidad. El operativo fue seguido en tiempo real por el Centro de Operaciones Tigre (COT) y culminó con la detención del individuo, sin registrarse heridos de gravedad.

El episodio ocurrió durante la noche, cuando un vecino alertó sobre la presencia de un vehículo sospechoso en la intersección de las calles Campos y Corrientes. Al arribar un móvil policial, el conductor emprendió la fuga, dando inicio a un seguimiento controlado desde la central de monitoreo municipal.

A partir del trabajo coordinado de los operadores del COT, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido del auto en fuga. En su intento por evadir a uno de los patrulleros, el sospechoso perdió el control del rodado y volcó en la zona de Colectora Este y Reconquista, en cercanías de la Autopista Panamericana.

Tras el siniestro, se activó de inmediato el protocolo de emergencia, con la intervención de Bomberos, Defensa Civil, Tránsito, personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El individuo fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco, donde quedó bajo custodia policial. A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron heridos de gravedad.