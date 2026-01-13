Cuenta DNI permite ahorrar hasta $250.000 en una quincena en la Costa Atlántica

Una planificación inteligente del consumo y el uso coordinado de la billetera digital permite reducir de manera significativa los gastos diarios durante una quincena en la Costa Atlántica.

La organización del gasto se convirtió en una herramienta clave para quienes eligen vacacionar en la Costa Atlántica. El uso estratégico de Cuenta DNI permite a una familia tipo alcanzar ahorros superiores a los $250.000 en 15 días, combinando descuentos diarios y topes semanales en comercios adheridos.

El beneficio central de la billetera digital es un 25% de descuento diario, con un tope semanal de $10.000 por marca, lo que habilita una planificación eficiente si cada integrante del grupo familiar utiliza su propia cuenta.

Una familia tipo y el esquema de consumo

El cálculo se basa en una familia integrada por dos adultos y un hijo mayor de 13 años, todos usuarios de la aplicación, que coordinan pagos y consumos durante una quincena de descanso.

Gastronomía

En restaurantes tradicionales de la costa, una comida promedio de $90.000 puede reducirse a $70.000 si dos adultos dividen el pago para aprovechar el descuento. Repitiendo la salida en dos oportunidades durante la quincena, el ahorro acumulado alcanza los $40.000.

Heladerías

En cadenas reconocidas, el consumo familiar a lo largo de los 15 días permite ahorrar hasta $24.000, siempre que cada integrante pague por separado para aprovechar el tope semanal.

Alfajores y productos regionales

Las compras de productos típicos también muestran una reducción significativa. Una caja de alfajores de $28.000 puede bajar a poco más de $21.000, mientras que otras presentaciones de $33.000 quedan por debajo de los $25.000 utilizando el beneficio.

Meriendas y consumo diario

Las paradas habituales para desayunos y meriendas generan ahorros que rondan los $5.000 por compra, dependiendo del volumen. A esto se suma el denominado “gasto hormiga”: si cada integrante consume $40.000 en snacks y bebidas durante la quincena, el ahorro individual alcanza los $20.000.

Beneficios adicionales

Los locales Full YPF ofrecen durante los fines de semana un 25% de descuento adicional, con un tope semanal de $8.000, sumando otra herramienta para reducir gastos cotidianos.