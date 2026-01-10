Choque en General Pacheco: imprudencia al volante provocó un vuelco en Ruta 197

El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta 197 y Mendoza, cuando uno de los conductores realizó una maniobra imprudente. Intervino el Centro de Operaciones Tigre y todos los involucrados resultaron fuera de peligro.

Un choque en General Pacheco generó momentos de tensión en la intersección de Ruta 197 y Mendoza, donde dos vehículos colisionaron mientras circulaban en el mismo sentido. Como consecuencia del impacto, uno de los rodados volcó y derribó una palmera ubicada sobre la avenida.

El siniestro vial fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que captaron el momento en el que uno de los conductores realizó un cambio de carril brusco e imprudente, provocando el choque contra otro vehículo que transitaba correctamente por la traza.

Tras el impacto, el auto embestido perdió el control, volcó y terminó detenido sobre la calzada de la Avenida Hipólito Yrigoyen, luego de golpear contra una de las palmeras del lugar.

Al detectar el episodio, los operadores del COT activaron de inmediato el protocolo de emergencia. En pocos minutos arribaron al lugar los médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron asistencia a los ocupantes de ambos vehículos.

Del operativo también participaron Defensa Civil, personal de Tránsito y efectivos policiales, que trabajaron para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona. Según se informó, todos los involucrados se encuentran fuera de peligro.