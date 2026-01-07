edición 7982 - visitas hoy 29884

Policiales / Tigre

Una mujer se arrojó al Río en Troncos del Talar para refrescarse y activó un operativo del COT

El hecho ocurrió durante la mañana a la altura del Puente Taurita, cuando una mujer se metió en el Río Reconquista por el calor. El COT activó un operativo preventivo.

Una mujer se arrojó al Río Reconquista en Troncos del Talar durante la mañana tras manifestar que tenía calor, en una acción imprudente que fue detectada por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y derivó en un operativo de asistencia.


El episodio ocurrió a la altura del Puente Taurita, sobre el Río Reconquista, cuando los operadores de monitoreo observaron a la vecina meterse en el cauce, un sector que no es apto para el baño debido a las condiciones del agua.



Ante la situación, el COT puso en marcha el protocolo de Protección Ciudadana, coordinando un operativo conjunto con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


Según se observa en el registro audiovisual, la mujer ingresó al río con la intención de refrescarse debido a las altas temperaturas, sin dimensionar los riesgos del lugar, donde el cauce presenta contaminación y acumulación de residuos.


Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios y el personal de Defensa Civil realizaron las maniobras necesarias para asistirla. Posteriormente, fue evaluada por profesionales del SET, quienes confirmaron que se encontraba fuera de peligro.


 

