Horror en Merlo detienen a uno de los asesinos de Balbuena y su hijo sigue prófugo

Fabián Eduardo Ahumada Romero fue detenido tras el homicidio de Maximiliano Balbuena en Merlo. Su hijo Kevin sigue prófugo mientras la justicia intensifica la búsqueda.

La Subcomisaría Barrio Matera logró la detención de Fabián Eduardo Ahumada Romero, uno de los acusados por el homicidio de Maximiliano Balbuena, de 26 años, ocurrido a fines de diciembre de 2025 en el partido de Merlo.

El agresor fue señalado como autor material del ataque, mientras que su hijo, Kevin Ezequiel Ahumada (29), continúa prófugo, con pedido de detención vigente.

El episodio ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando efectivos policiales fueron alertados mediante el sistema 911 sobre un conflicto en la intersección de las calles Freire y Boyacá. Al llegar, encontraron a Balbuena tendido sobre la vía pública, convulsionando y con una grave lesión en la cabeza. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Malvinas, donde permaneció internada en estado crítico antes de fallecer.

Según las investigaciones, Balbuena tuvo un enfrentamiento con Fabián Eduardo Ahumada Romero y su hijo Kevin, recibiendo un golpe con una botella que le provocó la muerte. El Ministerio Público Fiscal recaratuló la causa como homicidio, con intervención de la UFI N.º 6 y el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Morón, quienes dispusieron la autopsia y otras medidas judiciales.

Mientras tanto, continúan los allanamientos y operativos de búsqueda para dar con Kevin Ahumada, intensificando la vigilancia en todo el partido de Merlo. La investigación sigue en curso con el objetivo de esclarecer el hecho y poner a todos los responsables a disposición de la justicia.