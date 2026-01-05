Pilar: detuvieron a un vecino acusado de matar a un joven durante una discusión

El crimen ocurrió en una vivienda de Pilar durante un conflicto por una medianera. La víctima recibió un disparo mortal y el acusado está detenido.

Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo durante un conflicto vecinal ocurrido el viernes por la noche en la localidad de Manzanares, partido de Pilar. Por el hecho se encuentra detenido su vecino, acusado del delito de homicidio simple.

La víctima fue identificada como Matías Damián Gorosito, quien al momento del ataque trabajaba en el fondo de su vivienda, ubicada sobre la calle Río Eúfrates, entre Teniente 1° José Leónidas Ardiles y Primer Teniente Danilo Bolzan. El joven cavaba pozos para colocar los postes que sostendrían una medianera de alambre.

En ese contexto, recibió un disparo que ingresó por la axila izquierda, provocándole heridas fatales. De acuerdo a las primeras pericias, el proyectil habría afectado órganos vitales, lo que derivó en su muerte pese a haber sido trasladado al Hospital Central de Pilar.

Por el crimen fue arrestado Walter Javier González Samaniego, un ciudadano paraguayo de 29 años, domiciliado en el lote lindero. Al momento de su detención, el sospechoso manifestó que “se le escapó el tiro mientras cazaba palomas”, y que utilizaba un rifle de aire comprimido calibre 6.35.

Sin embargo, esa versión fue refutada por el hermano de la víctima, testigo directo del hecho, quien declaró que el acusado habría apuntado y disparado de manera intencional, presuntamente molesto por las tareas que Gorosito realizaba sobre la medianera.

Según indicaron fuentes de la investigación, “se sospecha que el agresor intentó amedrentar al joven y efectuó el disparo”, aunque el impacto terminó siendo letal. La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

Ante el fiscal, el acusado se negó a declarar, asistido por un defensor oficial, mientras continúan las medidas judiciales para esclarecer el homicidio.