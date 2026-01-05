Asesinaron a un policía en San Martín durante un tiroteo en Billinghurst

El enfrentamiento ocurrió de madrugada en el barrio El 18, durante un operativo de la Policía Bonaerense. Otros dos efectivos resultaron heridos y hay tres detenidos.

Un violento enfrentamiento armado ocurrido durante la madrugada de este lunes en el partido de San Martín terminó con un policía asesinado y otros dos efectivos heridos, tras un tiroteo entre la Policía Bonaerense y delincuentes en el barrio El 18, en la localidad de Billinghurst.

El episodio se registró en el marco de un operativo preventivo del plan Operativo Blindaje, cuando cerca de las 3 de la madrugada un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba tareas de identificación sobre la calle Sargento Cabral. En ese contexto, dos sospechosos intentaron escapar hacia el interior del asentamiento, lo que dio inicio a una persecución a pie.

La intervención derivó en la aprehensión de dos personas dentro de una vivienda, donde además fue secuestrado un chaleco antibalas. Sin embargo, mientras el procedimiento continuaba, un tercer sospechoso abrió fuego contra los efectivos, lo que desató un intenso intercambio de disparos en los pasillos del barrio.

Como consecuencia del tiroteo, tres policías resultaron heridos de bala y fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud de la zona. Uno de los efectivos murió poco después, pese a los intentos médicos por salvarle la vida. Los otros dos permanecían internados fuera de peligro, bajo observación.

Tras el enfrentamiento, uno de los agresores fue hallado sin vida sobre la avenida Eva Perón, a pocos metros del lugar del tiroteo. Se trataba de un hombre mayor de edad que habría fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos. Al cierre de esta nota, no había sido identificado.

Además, otros tres sospechosos fueron detenidos cuando intentaban huir por los pasillos del asentamiento. Fueron identificados como M.M.M. (41), D.N.M. (19) y R.P.M. (30). En el caso de D.N.M., se constató que tenía un pedido de averiguación de paradero activo, requerido por el Juzgado Nacional de Menores N° 5, en el marco de una causa iniciada el 24 de octubre pasado.

En el lugar del hecho, los peritos secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con numeración suprimida y varios envoltorios con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína fraccionado, a la espera de confirmación oficial. También se incautó el armamento reglamentario del personal policial, conforme a los protocolos vigentes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, quien ordenó la intervención de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho. La causa fue caratulada como homicidio agravado.