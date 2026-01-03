Un auto volcó a toda velocidad en el Camino de los Remeros y todo quedó filmado

Un accidente vial en Rincón de Milberg quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre tras el vuelco de un auto en la rotonda de Camino de los Remeros y Ruta 27. Las dos ocupantes fueron asistidas y están fuera de peligro.

Un accidente vial en Rincón de Milberg se registró en la rotonda de Camino de los Remeros y Ruta 27, donde un automóvil volcó tras perder el control mientras circulaba a alta velocidad. El hecho fue detectado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Según la información oficial, una vecina conducía el vehículo cuando, al subir a la rotonda ubicada en ese punto estratégico del distrito, perdió el control del rodado y terminó volcando. En el automóvil viajaban dos personas.

Tras la detección del siniestro, los agentes del COT activaron de inmediato el protocolo de asistencia. Personal de Protección Ciudadana y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) se hicieron presentes en el lugar para brindar atención a las ocupantes.

En el lugar del hecho se realizó el control de alcoholemia a la conductora, cuyo resultado fue negativo. Luego de la evaluación médica, se constató que las dos víctimas se encontraban fuera de peligro.

Todo el episodio quedó registrado por las cámaras municipales, lo que permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia.