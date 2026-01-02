Los Reyes Magos vuelven a San Fernando para sacarse fotos con las familias

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán presentes en distintos puntos del distrito para recibir cartitas y sacarse fotos con impresión instantánea, en actividades libres y gratuitas organizadas por el Municipio.

Los Reyes Magos regresan a San Fernando para compartir encuentros con las familias y los más chicos en distintos puntos del distrito. Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán las cartitas de los niños y se sacarán fotos con impresión instantánea, en actividades libres y gratuitas organizadas por el Municipio.

Las jornadas se desarrollarán de 17 a 19:30, comenzando el sábado 3 de enero en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en Quintana y Portugal. Allí, las familias podrán acercarse para llevarse un recuerdo impreso en el momento.

La propuesta continuará el domingo 4 de enero en la Plaza Manuel Belgrano, en la intersección de Sargento Díaz y Miguel Cané, manteniendo el mismo horario y modalidad de participación.

Finalmente, el recorrido concluirá el lunes 5 de enero en el Palacio Belgrano Otamendi, situado en Sarmiento y Lavalle, donde los Reyes Magos volverán a encontrarse con vecinos y vecinas para cerrar la agenda de celebraciones.

En cada uno de los encuentros, las imágenes tomadas junto a los Reyes Magos se imprimirán de manera gratuita, para que cada familia pueda llevarse su foto como recuerdo de la celebración.